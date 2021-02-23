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İMAMOĞLU’NDAN HAZİRAN MÜJDESİ: “BAŞIBÜYÜK-SAMANDIRA ARASI 10 DAKİKAYA İNECEK”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten sonra yapımına hız verdirdiği Başıbüyük-Samandıra arasındaki otoyol inşaatında incelemelerde bulundu. Değerli bir güzergah üzerinde çalışıldığını belirten İmamoğlu, “5,6 kilometrelik bir hat; 2 gidiş, 2 geliş. Asfaltlamasından aydınlatmasına, bütün eksikleriyle inşallah Haziran ayı itibariyle vatandaşımızın hizmetine sunacağız. 30-40 dakika yerine, 10 dakikalık bir yolculukla E-5’ten, Maltepe’den hemen Sancaktepe-Sultanbeyli hattına TEM yoluyla buluşma imkanı sağlayacak” dedi.

Güncel 23.02.2021, 13:05
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İMAMOĞLU’NDAN HAZİRAN MÜJDESİ: “BAŞIBÜYÜK-SAMANDIRA ARASI 10 DAKİKAYA İNECEK”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Maltepe Başıbüyük-Samandıra arasında yoğunlaşan trafik akışını, yaklaşık 40 dakikadan 10 dakikaya düşürecek yol projesini 2017’de başlattı. Projede, 2017 Haziran’ına kadar yaklaşık yüzde 60 oranında ilerleme sağladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve gelmesinin ardından çalışmalar hızlandı ve proje bitme aşamasına geldi. İmamoğlu, yol inşaatının devam ettiği şantiye alanında, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile birlikte incelemelerde bulundu. Bölgede ana yerleşkesi bulunan Maltepe Üniversitesi’nin rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar da şantiye alanında İmamoğlu ve Kılıç’la buluşarak taleplerini dile getirdi. İBB Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut’tan çalışmalarla ilgili bilgi alan her iki Başkan, yolla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İMAMOĞLU: “E-5 VE TEM HATTINDA RAHATLAMA SAĞLANACAK”

İstanbul’da yoğun trafik sıkışıklarının yaşandığı belli noktalar bulunduğunu belirten İmamoğlu, yapımı devam eden Başıbüyük-Samandıra hattının da bu yerlerden biri olduğunu aktardı. Yolun tamamlanmasıyla birlikte Anadolu yakasında, E-5 ve TEM hattı üzerinde çok ciddi bir rahatlama sağlanacağını kaydeden İmamoğlu, şunları söyledi:
 “Güzergah üzerinde aynı zamanda bir takım dere ıslahı çalışmaları çok değerli oldu; taşmalar engellendi. Aynı zamanda çok özel faydalanacak kurumlarımız da var Maltepe Üniversitesi gibi. Değerli bir güzergah. Yaklaşık 5,6 kilometrelik bir hat; 2 gidiş, 2 geliş. Asfaltlamasından aydınlatmasına, bütün eksikleriyle inşallah bahar sonunda, haziran ayı itibariyle vatandaşımızın hizmetine sunacağız. 30-40 dakikalık bir sıkışma hattının yerine, böyle bir 10 dakikalık yolculukla E-5’ten, Maltepe’den hemen Sancaktepe-Sultanbeyli hattına TEM yoluyla buluşma imkanı sağlayacak. Arkadaşlarımızın emeğine sağlık. İnşallah Haziran ayında geliriz, buradan araçlarımızla geçeriz, etrafı da ziyaret ederiz. Şimdiden hayırlı olsun.” 

KILIÇ’TAN İBB’YE TEŞEKKÜR

Ali Kılıç da yolun Maltepe ve çevresine kazandıracağı avantajları, “Çalışmayla, Bostanlı’dan başlayan Sancaktepe ve Sultanbeyli’ye doğru E-5’ten TEM yoluna geçen alanda çok ciddi bir rahatlık sağlayacak trafiğe. Daha önce Kartal üzerinden bağlanıyorduk. Bu yolun açılmasıyla birlikte, bölgede yaşayan hemşehrilerimiz müthiş bir rahatlığa kavuşacak” sözleriyle dile getirdi.

2 GİDİŞ, 2 GELİŞ OLACAK
 İBB tarafından yapımı devam eden Başıbüyük-Samandıra arasındaki yol projesi ile D-100 2 gidiş, 2 geliş bölünmüş yol olarak hizmet verecek. Maltepe Cezaevi, Maltepe Üniversitesi ve Narcity bağlantılarında toplam 3 köprülü kavşak yapıldı. Böylece, Büyükyalı ile Samandıra Kavşakları arasında trafiğin yoğun olduğu saatlerde zaman zaman 1 saate kadar çıkan ulaşım süresi 10 dakikaya düşecek. Çalışmalar kapsamında ayrıca, Büyükbakkalköy Mahallesi Kemer Sokak (Çiftlik Yolu) Hayat Su ve Alkanlar Elektrik bölgesinde yer alan ve yağışlı zamanlarında taşkınlara neden olan derenin de ıslahı gerçekleşti. Dere kesitlerinin genişletilmesi ile ani yağışlarda sel baskınlarının önüne geçilmiş oldu.

TAMAMLANAN İMALATLAR

Çalışmayla, 200.000 metrekarelik yol; 3 kavşak; 18.000 metrekarelik toprakarme duvar; 4.000 metrekarelik taş duvar imalatı; 800 metresi kapalı kesit dere olmak üzere, toplam 3.750 metrelik dere ıslahı; 15.000 metre atık su ve yağmur suyu hattı; 10 alt ve üst geçit; 7 kapalı kesit dere geçiş; 10 adet yağmur suyu menfez imalatı gerçekleştirildi.

KALAN İMALATLAR

Kalan işler ise, asfaltlama; 23.000 ton binder; 22.000 ton aşınma imalatı; 15.000 bin metre oto korkuluk işlemleri; Samandıra gişeler mevkii 35 metre uzunluğunda 10x5 metre ebatlarında 1 adet alt geçit; 50.000 metrekarelik yol, Aydınlatma imalatları ile yatay-düşey trafik işaret ve levhalarının yerleştirilmesi oldu.

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