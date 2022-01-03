İMAMOĞLU’NDAN EMİNÖNÜ’NE ‘TRAMVAY VE MEYDAN’ MÜJDESİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2022’nin ilk mesaisine Haliç kıyılarında başladı. Kurmaylarıyla birlikte Haliç kıyılarını adımlayan İmamoğlu; Eyüpsultan ilçesi sınırlarındaki İGDAŞ Parkı, Gabdulla Tukay Parkı ile Feshane Tasavvuf Müzesi ve Beyoğlu’ndaki Haliç Su Sporları Merkezi şantiye sahalarında incelemelerde bulundu. İnceleme gezisinin büyük bölümünü yürüyerek gerçekleştiren İmamoğlu, Eyüpsultan Devlet Hastanesi – Feshane arasındaki mesafeyi tramvayla kat etti. Yolda ve tramvayda karşılaştığı vatandaşların taleplerini de dinleyen İmamoğlu, sorunları, yanında bulunan kurmaylarına aktardı. İmamoğlu, inceleme gezisiyle ilgili değerlendirmesini da Haliç kıyısında yaptı.

“HALİÇ, İNSANLARI İÇİNE ÇEKEN YAŞAM ALANINA DÖNÜŞTÜ”

Eminönü-Alibeyköy Tramvayı’nın bitimiyle beraber, Eyüpsultan’a yüz binlerce metrekarelik bir yeşil alan kazandıklarını belirten İmamoğlu, “Tabi bitmeyen bir bölümü daha var. Özellikle Silahtarağa kısmı, hızlıca tamamlanacak bölümlerden bir tanesi. Karşıya geçişleriyle beraber hem ben Kağıthane yönünde ilerleyen bir yaya aksı hem Eyüpsultan tarafında ilerleyen bir yaya aksı, bisiklet yolu, bazı spor tesisleri derken aslında burası çok önemli bir yaşam al anına dönüşüyor. Zaten Haliç’e olan titizliğimizi herkes biliyor. Burası gerçekten bir anda, yeşiliyle insanları içine çeken yaşam alanına dönüştü; dönüşmeye de devam ediyor” şeklinde konuştu.

“HALİÇ’TE TARİHİ DOKUYLA UYUMLU GİTMEK İSTİYORUZ”

“Haliç’te çift taraflı, yüz binlerce metrekarelik yeşil alan insanların yaşamına katmak demek, çok büyük bir değer” diyen İmamoğlu, “Bir de burası Haliç olunca, tarihi dokusuyla da uyumlu gitmek istiyoruz. Belli noktalarda tarihi alanları var. Bunları koruyarak hareket etmek istiyoruz. Bugün sabahki yürüyüşümüzün sonunda, Feshane'ye erişeceğiz. Feshane’de çok özel çalışmalarımız sürüyor. Restorasyonun bitince, çok özel müze alanlarını orada İstanbul'a kazandırmak niyetindeyiz. Güzel bir gün. İlk mesai günü. İyi bir gün olsun tüm İstanbullulara, iyi bir hafta olsun, iyi bir ay olsun, iyi bir sene olsun. Mesai günlerimiz, hep iyi işler üreterek, güzel işler üreterek geçsin. Sağlıklı günler diliyor. Yürümeyi ihmal etmeyin” ifadelerini kullandı.

“EMİNÖNÜ’NDE ÇOK GÜZEL BİR MEYDANLA BULUŞACAĞIZ”

İmamoğlu, ikinci değerlendirmesini de Eminönü-Alibeyköy Tramvayı yolculuğu sırasında yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılımlarıyla, 1 Ocak 2021’de hizmete alınan hattın, şu an itibariyle Cibali’de noktalandığını hatırlatan İmamoğlu, “Yoğun bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Ama gerçek kapasitesine, Eminönü bölümü katılınca ulaşılacak. Şu anda orada yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Hem Unkapanı Köprüsü geçişlerini çalışıyoruz, İSKİ hatlarını çalışıyoruz, yol geçişlerini çalışıyoruz. Orada, Unkapanı Köprüsü çok sıkıntılıydı. Onu yaptık, yeniledik. Bir yandan Eminönü Meydanı’nın çizimleri, tasarımları bitti. Bu süreci netleştiriyoruz. Çok güzel bir meydanla buluşacağız orada” bilgilerini paylaştı. Eminönü – Alibeyköy Tramvay hattının; Kabataş – Bağcılar Tramvay Hattı ile Hacıosman – Yenikapı Metro Hattı ile entegre olarak hizmet vereceğini vurgulayan İmamoğlu, tarihi bir alanda çalışma yürütüldüğüne dikkat çekti. İmamoğlu, “Böyle de bir zorluğu var. Teknik ve idari süreçler toparlandığında, inşallah 2022’nin sonunda inşallah bu tramvayımızı Eminönü'ne kadar ulaştırmış olacağız” diye konuştu.