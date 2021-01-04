İMAMOĞLU’NDAN DESTEK PAYLAŞIMI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Partizanlığı her yerden söküp attığımızda çok güçlü bir ülke olacağız. Ülkenin en güzel beyinleri yurtdışına gitmeyecek. Her görüşten gençler geleceğimiz için birlikte çalışacaklar o zaman.

* Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin haklı mücadelesinin yanındayım.