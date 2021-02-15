İmamoğlu yönetimindeki İBB'den HDP'li Silopi belediyesine hibe...

Silopi belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaptığı hibeyi "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Belediyemize 2 araç hibe etti. İBB, belediyemize 1 çöp sıkıştırma aracı ve 1 yolcu otobüsü hibe etti. Otobüs; Hastane – Otogar – Kizir arası hizmet verecektir. Araç desteğinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz." notunu paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Belediyemize 2 araç hibe etti.



İBB, belediyemize 1 çöp sıkıştırma aracı ve 1 yolcu otobüsü hibe etti. Otobüs; Hastane – Otogar – Kizir arası hizmet verecektir.



Araç desteğinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz. pic.twitter.com/NsQ6h7Awtv — Silopi Belediyesi / Şaredariya Silopîya (@Silopibld) February 8, 2021