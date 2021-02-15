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İmamoğlu yönetimindeki İBB'den HDP'li Silopi belediyesine hibe...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, HDP'li Silopi Belediyesi'ne 1 kamyon ve 1 yolcu otobüsü hibe etti.
Güncel 15.02.2021, 16:15 15.02.2021, 16:19
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Silopi belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaptığı hibeyi "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Belediyemize 2 araç hibe etti. İBB, belediyemize 1 çöp sıkıştırma aracı ve 1 yolcu otobüsü hibe etti. Otobüs; Hastane – Otogar – Kizir arası hizmet verecektir. Araç desteğinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz." notunu paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Belediyemize 2 araç hibe etti.— Silopi Belediyesi / Şaredariya Silopîya (@Silopibld) February 8, 2021
İBB, belediyemize 1 çöp sıkıştırma aracı ve 1 yolcu otobüsü hibe etti. Otobüs; Hastane – Otogar – Kizir arası hizmet verecektir.
Araç desteğinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz. pic.twitter.com/NsQ6h7Awtv