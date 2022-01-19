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İMAMOĞLU: SANATÇILARIN IŞIK OLDUĞU YERDE UMUTSUZLUK OLMAZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Prof. Dr. Hüsametin Koçan’ın kurucusu olduğu Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın verdiği “Anadolu Ödülleri 2021” törenine katıldı. Görsel sanatlar ödülüne layık görülen ünlü ressam, yazar ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun ödülünü, kendisiyle aynı adı taşıyan torunu Rahmi Eyüboğlu, İmamoğlu’nun elinden aldı. Törene, torun Eyüboğlu’nun, “Sayın Başkanım ve çalışma arkadaşları, bir parkın adına ‘Bedri Rahmi Eyüboğlu’ adını vermek istediler. Bir de biliyorsunuz Başkanın ‘çalışmama arkadaşları’ var. Onlar reddetti bu teklifi” sözleri damga vurdu. Torun Eyüboğlu’na, “Şimdi muhtemelen birileri, ‘Bu sahne planlandı’ demiş veya diyecek olabilir” esprisiyle karşılık veren İmamoğlu, “Hayatın güzelliklerini tatmayı isterseniz hem bu şehir hem bu ülke hem de bu ülkenin insanlarında, tadılacak çok güzel tatlar var. Bazı insanlar, bu tadı almaktansa, acıyı çekmek veya çektirmek için nasıl bir beceriye sahip; bazen şaşıyorum. Allah o akla, akıl versin diyorum. Sanat ve sanatçıların ışık olduğu ve onların aydınlattığı hiçbir yerde, mutsuzluk ve umutsuzluk olmaz” dedi.

Güncel 19.01.2022, 19:25
İMAMOĞLU: SANATÇILARIN IŞIK OLDUĞU YERDE UMUTSUZLUK OLMAZ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Prof. Dr. Hüsametin Koçan’ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın, "Geçmişi Selamlamak" başlığıyla bu yıl ikincisini düzenlediği “Anadolu Ödülleri 2021” törenine katıldı. Harbiye’deki Hilton Otel’de gerçekleştirilen törende, görsel sanatlar ödülüne ünlü ressam, yazar ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu layık görüldü. Merhum sanatçının ödülünü, kendisiyle aynı adı taşıyan torunu Rahmi Eyüboğlu, İmamoğlu’nun elinden aldı. Duygusal bir konuşma yapan torun Eyüboğlu, sözlerine, “Adı ‘Anadolu’ olan bir ödül alsaydı dedem, eminim ki hüngür hüngür ağlardı” şeklinde başlayan torun Eyüboğlu, bu sırada göz yaşlarına engel olamadı. 

EYÜBOĞLU: “REDDEDENLER, BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU KİMDİ; BİLMİYORLARDI

İBB’nin merhum sanatçı Eyüboğlu’nun adını Ümraniye Armağanevler Mahallesi Diriliş Caddesi üzerindeki bir parka vermek istediğini hatırlatan Eyüboğlu, “Sayın Başkanım ve çalışma arkadaşları, bir parka adına ‘Bedri Rahmi Eyüboğlu’ adını vermek istediler. Bir de biliyorsunuz Başkanın ‘çalışmama arkadaşları’ var. Onlar reddetti bu teklifi. Ve eminim reddeden arkadaşlar, Bedri Rahmi Eyüboğlu kimdi; bilmiyorlardı. O yüzden içimizde tekrar ‘umut’ kelimesini yeşillendiren Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum. Bu ödülü dedeme layık gördüğünüz için de hepinize teşekkür ediyorum. Bu salona kaplayan kültür ve sanat dostlarına da teşekkür ediyorum” dedi.

İMAMOĞLU: “BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR”

Torun Eyüboğlu’nun ardından söz alan İmamoğlu da konuşmasına, “Şimdi muhtemelen birileri, ‘Bu sahne planlandı’ demiş veya diyecek olabilir” esprisiyle başladı. “Hiç böyle bir plan yoktu” diyen İmamoğlu, “Ben, bu ödül törenine geleceğimi biliyordum ama Bedri Rahmi Eyüboğlu'na ödül vereceğimi bu sabah öğrendim. Rahmi Bey'e güzel cümleler için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde açtıkları Atatürk Kültür Merkezi’ndeki sergi salonuna Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun adını verdiklerini hatırlatan İmamoğlu, “Benim için de büyük bir onurdur. Rahmi Bey'le de orada yine güzel bir paylaşımımız olmuştu” dedi.

“İSİMLERİNİ YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bedri Rahmi Eyüboğlu ve onun gibi Anadolu kültürüne katkıda bulunan kişilerin isimlerini yaşatmaya devam edeceklerinin altını çizen İmamoğlu, “Bu sorumluluğu, sadece bir Meclis kararı engelleyemez. Meclis’te arkadaşlarıma dedim ki; ‘Sordunuz mu? Niçin hayır dediler.’ Bana gelen cevap şu: Dönmüşler; ‘niçin hayır dediniz?’ Onlar da dönmüş; ‘Bilmiyoruz ki!’ Niçin hayır dediklerini bilmiyorlar. Böyle bir durum yaşandı. Üzücü” bilgilerini paylaştı. Koçan’ın Bayburt’ta kurduğu Baksı Müzesi’ni ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, “O güzel müzeyi inşa eden, o ortamı yaratan ve gerçekten o yaratıcı bütün unsurlarıyla var eden Hüsamettin Koçan hocamıza, kıymetli eşine teşekkür ediyorum” dedi. 

“BAZI İNSANLAR ACI ÇEKTİRMEK İÇİN NASIL BECERİYE SAHİP; ŞAŞIRIYORUM”

Kendisi gibi Trabzon Lisesi mezunu olan Eyüboğlu’nun, Trabzon ve İstanbul için yazdığı şiirleri okuyan İmamoğlu, merhum sanatçının dizelerinde herkese yönelik mesajlar ve dersler var olduğuna vurgu yaptı. Şehirlere, ülkeye ve insanlarına özenle davranılması gerektiğini belirten İmamoğlu, şunları söyledi: 

“O şekilde dünyanın bence bambaşka bir yerinde olabiliriz bugünün bu mirasına sahip çıkmak zorunda olan bizler. Bu özü ve onun eserlerini tekrar tekrar yaşadığımız için de kendimi şanslı kabul ediyorum. Gerçekten hayatın güzelliklerini tatmayı isterseniz hem bu şehir hem bu ülke hem de bu ülkenin insanlarında, tadılacak çok güzel tatlar var. Bazı insanlar, hayatın neresine bakıyor ve bu tadı almaktansa, acıyı çekmek veya çektirmek için nasıl bir beceriye sahip; bazen şaşıyorum. Allah o akla, akıl versin diyorum. Sanat ve sanatçıların ışık olduğu ve onların aydınlattığı hiçbir yerde, mutsuzluk ve umutsuzluk olmaz. Bu duygularla buradayım.”

TALEP, 14 OCAK’TA REDDEDİLDİ

İBB Meclisi, geçtiğimiz 14 Ocak’ta, Ümraniye Armağanevler Mahallesi Diriliş Caddesi üzerinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan isimsiz parka, ressam, şair ve yazar “Bedri Rahmi Eyüboğlu” isminin verilmesiyle ilgili teklifi görüştü. Aynı zamanda Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun akrabası olan CHP Ümraniye Belediye Meclis üyesi Sacit Eyüboğlu’nun dilekçe ile yaptığı başvuru üzerine, İBB Harita Müdürlüğü, söz konusu parka, “Bedri Rahmi Eyüboğlu” adının verilmesini uygun görerek teklifi onay için Belediye Meclisi’ne gönderdi. İBB Harita Müdürlüğü tarafından gönderilen teklif, İBB Meclisi’nde AK Parti grubu tarafından uygun görülmedi. Meclis çoğunluğuna sahip AK Parti grubu, teklifi neden uygun görmediğinin gerekçesini belirtmedi. CHP grubunun kabul oyu verdiği teklif, oy çokluğu ile reddedildi.

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