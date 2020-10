İmamoğlu: “Önceki yönetime ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum”

Tepeden tırnağa yenilenen ve Türkiye’nin halka açık en büyük yüzme tesisi haline getirilen Cemal Kamacı Spor Kompleksi, düzenlenen törenle İstanbulluların hizmetine tekrar girdi. Açılışta konuşan İmamoğlu, “Süreci işleten bizden önceki yönetime teşekkür ediyorum. Devraldıktan sonra süreci en iyi şekilde tamamlayan ve bu aşamaya getiren bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” dedi.







İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tepeden tırnağa yenilenen ve Türkiye’nin halka açık en büyük yüzme tesisi haline getirilen Cemal Kamacı Spor Kompleksi’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış öncesinde konuşan İmamoğlu, tesise adını veren Cemal Kamacı’nın, Türk boksuna ilk Avrupa şampiyonluğunu tattıran önemli bir sporcu olduğunu hatırlattı. İmamoğlu, “Yıllar önce, 90’lı yıllarda burada bir spor tesisi yapılıp, Cemal Kamacı ismini gördüğümde de mutlu olmuştum. Şimdi de çok kimlikli, nitelikli bir spor salonuna kavuşturulmasıyla, yine isminin burada varlığı bizi mutlu etmiştir. Kendilerini davet ettik ama şehir dışında yaşıyor. Malum, bu dönemde seyahatin zorluğu var, yaş var, sağlıkla ilgili temkinli olmak var. Onun için katılamadı ama hem selamlarını hem de saygılarını iletiyor. Biz de ona sağlık, sıhhat diliyoruz” dedi.



“BAŞARMAMIZ GEREKENLERİN FARKINDAYIZ”

İstanbul’da yapımı tamamlanma aşamasına gelen birçok tesis bulunduğu bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Bunları, bir an önce sizlere kavuşturmanın keyfini yaşamak istiyoruz” diye konuştu. İstanbul’un bir olimpiyat tecrübesi yaşamasını çok istediğini vurgulayan İmamoğlu, “2036 diye bir hedef söylemiştim ama ‘2032 neden olmasın’ diye çalışıyoruz” ifadesini kullandı. Bu anlamda sadece tesisleşmenin değil, kentte yaşayan insanların spor bilinci kazanmasının da önemli olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Bu anlamda başarmamız gerekenlerin de farkındayız. Hayatının her evresinde sporla iç içe olmuş bir kişi olarak, özellikle spor kültürünü geliştirmenin en önemli husus olduğunu, uluslararası platformda en kıymetli şeyin de bu olduğunu bilmemiz lazım” dedi.



“250 BİN LİSANSLI SPORCU İSTANBUL’A AZ”

Ülkemizde sporun sadece birkaç branştan oluştuğu algısının var olduğunu belirten İmamoğlu, “Bu böyle değil. Spor, sporcu ve spor kültürü çok geniş bir kavram. Her salonda olması gereken Mustafa Kemal Atatürk’ün bir vecizi; ‘Ben, sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’ diyen bir anlayış. Bu kadar derin bir anlayışı, toplumun her kesimine yaymamız lazım” diye konuştu. Sporun bütün dünya için birleştirici bir güç olduğunu vurgulayan İmamoğlu, çocukların ve gençlerin bu anlamda yönlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. İstanbul’da aktif 250 bine varan sporcu lisansı olduğu bilgisini paylaşan İmamoğlu, 16 milyonluk bir şehirde bu oranın yetersiz olduğunu aktardı. İmamoğlu, gençlerin futbol ve uzak doğu sporları dışındaki branşlara da ilgi duymasının sağlanmasının gerekliliğine dikkat çekti.



“BURADA ÖZEL BİR SALON VAR EDİLDİ”

Sporculara iyi imkanlar sunmak adına olimpik havuzları onlara açtıklarını ve açmaya devam edeceklerini belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

“Böylesi tesislerde, bırakın Avrupa şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu gelecek, eminim ki, İstanbul’daki olimpiyatta, olimpiyat şampiyonluğu gelecek. Sporcularımıza bu imkanı sunacağız. Burada özel bir salon var edildi. Geldiğimizde aldığımız aşamadan itibaren, hızlı ve titiz bir çalışma yaptık. Tesisin, spor adına yeterli olmadığı bilinciyle, iyi bir işletmecilik, kapsayıcılık ve branşlarla ilgili ritmi var etme konusunda titiz bir çalışma yaptık ve bugüne gelindi. Aktif bir noktadayız. Buranın, bina teknolojisi açısından da çevre dostu olan bir yapısı var. Bu noktadaki tercihleri yapan ve süreci işleten bizden önceki yönetime de teşekkür ediyorum. Devraldıktan sonra süreci en iyi şekilde tamamlayan ve bu aşamaya getiren bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.”



Konuşmasının ardından yüzme branşı sporcularıyla anı fotoğrafı çektiren İmamoğlu, tesiste düzenlenen ilk yarışın da startını verdi.



ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL BİNA SERTİFİKALI BİNA

Okmeydanı’ndaki Cemal Kamacı Spor Kompleksi’ndeki tüm birimler tamamen yenilendi. Sportif alanları genişletilen ve kullanıcı kapasitesi artırılan komplekste; olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzları, Uzak Doğu sporları salonu, kadın ve erkek fitness salonları, stüdyo salon, halı saha, iki tenis kortu ile bu sportif alanların soyunma odaları bulunuyor. Tesiste ayrıca, idari ofisler; kafeterya; 18’i engelli, 11’i hibrit, 27’si düşük emisyonlu araç ve 536’sı normal olmak üzere 592 araçlık otopark; 12 adet bisiklet park yeri de misafirlerinin hizmetinde olacak. Yapımında çevreci malzemeler kullanılan komplekste, yüzde 45 su, yüzde 28 enerji tasarrufu sağlanacak. Uluslararası Sürdürülebilir Yeşil Bina Sertifikası (Gold Leed) alan ilk spor kompleksi olan tesisin günlük elektrik ihtiyacının yüzde 10’u, çatısındaki güneş enerjisi panellerinden karşılanacak.