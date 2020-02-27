İmamoğlu'nun Necmettin Erbakan mesajına beğeni yağdı

Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın ölüm yıldönümü sebebiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter’dan “Eski Başbakanlarımızdan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Bu vesileyle, siyasette ve devlet yönetiminde olgunluk, erdem ve ferasetin örneğini gösterebilen tüm büyüklerimize saygılarımı sunuyorum.” notuyla bir fotoğraf paylaştı.

1994 yerel seçimlerinin ardından Refah Partisi’nin adayı olan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi SHP’li Nurettin Sözen’den devralmıştı. Devir töreninde Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, İstanbul’un eski ve yeni başkanlarının ellerini tutarak havaya kaldırmış ve törene katılanlar da uzun süre alkışlamışlardı.

Siyasi parti temsilcileri, iş ve sanat dünyasının ünlü isimleri de Erbakan’ın 9. Ölüm yıldönümü vesilesiyle mesaj yayınladılar.

Bülent Turan

İnandığı değerler uğruna, azmini ve mücadelesini siyasi hayata taşıdı. Bilim, irfan, adalet ve ahlak temelinde bir dava kuşandı, mazlumu savundu.



Prof. Dr. #NecmettinErbakan Hocamızı vefatının 9. yılında rahmetle, minnetle ve duayla yad ediyoruz. pic.twitter.com/rYQz8XxNKZ — Bülent TURAN (@turanbulent) February 27, 2020

Berat Albayrak

Hayatını milletinin refahına vakfetmiş dava ve devlet adamı Necmettin Erbakan Hocamızı ahirete irtihalinin 9. yılında rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/0ymnkbRwoN — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 27, 2020

Binali Yıldırım

Ülkemize büyük hizmetler yapmış, Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli devlet adamlarından #NecmettinErbakan Hocamızı vefatının 9’uncu yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/olY7IFeSNa — Binali Yıldırım (@BY) February 27, 2020

Selçuk Bayraktar

"Hakkın tesisi için çalışmamakla, batılın hakimiyeti için çalışmak arasında fark yoktur."#NecmettinErbakan



Ülkemizin ağır sanayi hamlesini başlatan, vizyonuyla bize yön veren Hocamızı rahmetle yad ediyorum.



Büyük Türkiye mücadelesini #MilliTeknolojiHamlesi ile sürdürüyoruz. pic.twitter.com/woxiK09XqH — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) February 27, 2020

Şeref Özata

Milli görüş ve Adil düzen sisteminin fikir babası eski Başbakanlarımızdan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının https://t.co/Eq1xLCuWm3 yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun. — ŞEREF ÖZATA (@SEREFOZATA) February 27, 2020

Uğur Işılak

Vefatının 9’uncu yılında rahmet ve minnetle anıyoruz hocamızı...



#NecmettinErbakan pic.twitter.com/cpssXDOTnu — Uğur Işılak (@ugur_isilak) February 27, 2020

Murat Kurum

Türkiye sevdalısı, değerli bilim ve devlet adamı Prof. Dr. #NecmettinErbakan hocamızı vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/x8c8T6qtrA — Murat KURUM (@murat_kurum) February 27, 2020

Temel Karamollaoğlu

Erbakan Hocamız mücadelesi, yaptıkları ve hedefleriyle yol gösterici olmaya devam ediyor.

Gelin hep birlikte devlet ve dava adamı #NecmettinErbakan’ın sözlerine bir kez daha kulak verelim. pic.twitter.com/95UEuiRkqh — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) February 27, 2020

Abdullah Gül