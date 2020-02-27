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İmamoğlu'nun Necmettin Erbakan mesajına beğeni yağdı

İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Twitter’da yayınladığı Erbakan fotoğrafı on binlerce beğeni aldı ve retweet edildi. Ekrem İmamoğlu’nun 1994 seçimlerinden sonra İBB devir teslim töreninde bir tarafında Prof Dr. Nurettin SÖZEN, diğer tarafında ise Recep Tayyip Erdoğan’ın olduğu fotoğraf binlerce beğeni ve yorum aldı.

İmamoğlu'nun Necmettin Erbakan mesajına beğeni yağdı

İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Twitter’da yayınladığı Erbakan fotoğrafı on binlerce beğeni aldı ve retweet edildi. Ekrem İmamoğlu’nun 1994 seçimlerinden sonra İBB devir teslim töreninde bir tarafında Prof Dr. Nurettin SÖZEN, diğer tarafında ise Recep Tayyip Erdoğan’ın olduğu fotoğraf binlerce beğeni ve yorum aldı.

27 Şubat 2020 Perşembe 15:38
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İmamoğlu'nun Necmettin Erbakan mesajına beğeni yağdı

Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın ölüm yıldönümü sebebiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter’dan “Eski Başbakanlarımızdan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Bu vesileyle, siyasette ve devlet yönetiminde olgunluk, erdem ve ferasetin örneğini gösterebilen tüm büyüklerimize saygılarımı sunuyorum.” notuyla bir fotoğraf paylaştı.

1994 yerel seçimlerinin ardından Refah Partisi’nin adayı olan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi SHP’li Nurettin Sözen’den devralmıştı. Devir töreninde Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, İstanbul’un eski ve yeni başkanlarının ellerini tutarak havaya kaldırmış ve törene katılanlar da uzun süre alkışlamışlardı.

Siyasi parti temsilcileri, iş ve sanat dünyasının ünlü isimleri de Erbakan’ın 9. Ölüm yıldönümü vesilesiyle mesaj yayınladılar.

Bülent Turan

Berat Albayrak

Binali Yıldırım

Selçuk Bayraktar

Şeref Özata

Uğur Işılak

Murat Kurum

Temel Karamollaoğlu

Abdullah Gül

Son Güncelleme: 27.02.2020 15:53
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