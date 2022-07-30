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İmamoğlu'nu protesto eden 3 kişiye gözaltı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Güngören'de cuma namazı için geldiği camide bir kişi tarafından protesto edildi.

Güncel 30.07.2022, 09:23
İmamoğlu'nu protesto eden 3 kişiye gözaltı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cuma namazı için Güngören'de bulunan Hüseyin Emek Camii'ne geldi. İddiaya göre bir kişi, cami içinde İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Cami çıkışı tepkilerini sürdüren kişiye 2 kişi daha destek verdi. İmamoğlu'nun korumaları ile bu kişiler arasında gerginlik çıktı.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis olaylara karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

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