İmamoğlu'nu protesto eden 3 kişiye gözaltı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cuma namazı için Güngören'de bulunan Hüseyin Emek Camii'ne geldi. İddiaya göre bir kişi, cami içinde İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Cami çıkışı tepkilerini sürdüren kişiye 2 kişi daha destek verdi. İmamoğlu'nun korumaları ile bu kişiler arasında gerginlik çıktı.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis olaylara karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.