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İmamoğlu'nu protesto eden 3 kişiye gözaltı!
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Güngören'de cuma namazı için geldiği camide bir kişi tarafından protesto edildi.
Güncel 30.07.2022, 09:23
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cuma namazı için Güngören'de bulunan Hüseyin Emek Camii'ne geldi. İddiaya göre bir kişi, cami içinde İmamoğlu'na tepki gösterdi.
Cami çıkışı tepkilerini sürdüren kişiye 2 kişi daha destek verdi. İmamoğlu'nun korumaları ile bu kişiler arasında gerginlik çıktı.
Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis olaylara karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.