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İmamoğlu net konuştu ''Bir avuç plaka ağası kaybedecek, gözünüz bizde olsun''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde taksi alımının 9 kez reddedilmesinin ardından çok kararlı "taksi" mesajı geldi. İmamoğlu, "Taksi plakası ağalığı bitecek dedik. 16 milyon İstanbullu kazanacak, bir avuç plaka ağası kaybedecek. İBB kazanacak! Gözünüz bizde olsun." dedi.

Güncel 17.10.2021, 22:33
İmamoğlu net konuştu ''Bir avuç plaka ağası kaybedecek, gözünüz bizde olsun''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, taksi sayısının artırılmasına yönelik tekliflerinin Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) 9'uncu kez reddedilmesiyle ilgili, "Şunu çok net ifade edeyim ki İstanbulluyu yoran ve üzen taksi sistemi değişecek" demişti.

Bu sözlerin ardından Ekrem İmamoğlu'ndan konuyla ilgili çok kararlı bir mesaj geldi. Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbullulara bir söz verdik. Taksi plakası ağalığı bitecek dedik. 16 milyon İstanbullu kazanacak, bir avuç plaka ağası kaybedecek. İBB kazanacak! Gözünüz bizde olsun." ifadelerini kullandı.

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