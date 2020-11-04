İmamoğlu'ndan Tunç Soyer'in başlattığı kampanyaya dev destek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir'de meydana gelen ve 111 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan depremin ardından izmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından başlatılan kampanyaya destek verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle oldu:

Depremde mağdur olmuş vatandaşlarımız için @tuncsoyer

Başkanımızın başlattığı bu kampanyaya ben de 25 bin TL katkıda bulunuyorum.

Tüm hayırsever vatandaşlarımızı da bu dayanışmaya katılmaya davet ediyorum.

“Bir kira bir yuva” ile kimse evsiz kalmayacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremin ardından ev ihtiyacı doğan afetzedelerle onlara destek olmak isteyenleri buluşturacak yeni bir kampanya başlattı.

“Bir Kira Bir Yuva” adıyla hayata geçirilen dayanışma kampanyası için oluşturulan web sitesi üzerinden kira desteği vermek ya da boş durumdaki evini kullanıma açmak isteyenler bildirimde bulunacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise evsiz kalan yurttaşların talepleri ile kampanyaya destek sunanları bir araya getirecek.

İzmir’i sarsan depremin ardından arama, kurtarma ve yardım çalışmalarını kesintisiz sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, evsiz kalanlar için yeni bir dayanışma kampanyası başlattı. İzmir Ulaşım Merkezi’ndeki (İZUM) günlük bilgilendirme toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hayata geçirilen “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasının detaylarını açıkladı.

Konuşmasına bugün enkazdan kurtarılan Ayda bebeğe dair duygularını paylaşarak başlayan Başkan Tunç Soyer, “Türkiye’nin her yerinden gelen arama kurtarma ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Olağanüstü mücadele veriyorlar” diyerek başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 540 itfaiyecisinin 12’şer saatlik vardiyalarla çalıştıklarını belirten Başkan Soyer, tüm personelle iftihar ettiğini söyledi.

Başkan Soyer ihtiyaçların çeşitlenerek çoğaldığını da ifade ederek, bu ihtiyaçların her birini karşılamak için koordinasyon halinde çalıştıkların vurgulayarak “Hem ilçelerimizden, hem illerden, büyükşehir belediyelerinden dayanışma örneği gösteriliyor. Yardım ve destekler alıyoruz. Bu anlamda kadrolarımız da iyice olgunlaştılar. Tıkır tıkır işleyen bir sistem kuruldu. Bazı noktalarda kaos var gibi görülen şey, çok fazla sayıda depremzedeye ulaşma gayretinden karşılanıyor. Bunlar çok güzel, değerli. Bunun sürdürülebilir olması lazım. Bu 3-5 günde bitecek bir sorun değil. Bu desteğin sürdürülebilir olmasını sağlamak mecburiyetindeyiz” dedi.

“Yeni bir sayfa açıyoruz”

Depremde evini kaybedenler için yeni bir kampanya başlattıklarını söyleyen Başkan Soyer, projenin detaylarını şu sözlerle paylaştı:

“Yeni bir sayfa açıyoruz. Bir kira bir yuva. Bildiğimiz gibi çadırda yaşayan vatandaşlar için verdiğimiz hizmetler artarak devam ediyor. Ama çadır hayatı kış bastırdıkça ne kadar tedbir alırsak alalım konfor sağlamada zorlanacağız. Mutlaka vatandaşların başlarını sokacak evler lazım. Bir biçimde bir yuvayı yaratmak mecburiyetindeyiz. En hızlı ve kolay biçimde bunu sağlamak mecburiyetindeyiz. Çok güçlü bir altyapı donanımı hazırladık. Bu sadece İzmir için değil. Türkiye’nin her yerinde uygulanabilir bir altyapıya dayanarak hazırlandı. İhtiyaç sahipleriyle bu ihtiyacı karşılama gücüne sahip olanları buluşturuyoruz. Aynı Halkın Bakkalı ve uyku tulumunda yaptığımız gibi. Ana fikir bu. İnsanları buluşturuyoruz.”

“16 kişi başvuruda bulundu”

Başkan Soyer sözlerine şöyle devam etti:

“Evi oturulamaz hale gelmiş, yıkılmış vatandaşların TC kimlikleri, isimlerini web sayfamıza koyuyoruz. Web sayfamızda bu vatandaşlarımıza kira yardımı yapmak isteyenler için 2 bin liralık bir bedel öngördük. Kışı atlatmaları için 5 aylık bir zaman dilimi tespit ettik. 10 bin lira karşılığında 5 aylık ev kiralanması mümkündür. Sayfayı buna göre hazırladık. Burada görülmek istenecek ne var ise tespitleri içeren haritamız var. İhtiyaç haritası ile beraber çalıştık. Şu an itibariyle 16 vatandaşımızın, depremzedemizin talepte bulunduğu görünüyor. Şu an itibariyle bir kişi 10 bin lira vereceğini taahhüt etmiş.

Buradaki rakam 10 bin lira olacak. Kısacası ‘eve ihtiyacım var’ diyen vatandaşımız buraya tuşladığı anda bilgileri girecek. Biz bu bilgileri sayfamızda koyuyoruz. Güç sahibi olan vatandaşlarımız bu isme tı kladığı anda IBAN hesabına yatıracağı parayla 5 aylık bedeli ödemiş oluyor. İzmir’in sayfiyesinde, yazlıklarında birçok konut boş kalıyor. Buralarda evi olan, 5 aylık süreyle evini kullandırmak isteyen vatandaşlarımız için de seçenek sunuyoruz. Bu satırları doldurdukları sürece vatandaşlarımız ihtiyaç sahipleriyle buluşacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla en can yakıcı soruna en hızlı şekilde çözüm getirmiş olacağız. En kısa sürede vatandaşlarımızı çadırlardan kurtarıp, başlarını sokacak yuvayla buluşturmuş olacağız” dedi.

Nasıl başvurabilirim?

Kampanya için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan web sitesine www.birkirabiryuva.org adresinden ulaşılıyor. Burada kullanıcılara yönelik “Eve İhtiyacım Var”, “Kira Desteği Vermek İstiyorum” ve “Evim Kullanılsın İstiyorum” başlıklı butonlar yer alıyor. Kira desteği vermek isteyen vatandaşlar yapacağı yardım miktarı ve kişisel bilgilerini buradaki formlara işliyor. Kullanıma uygun boş durumda evi olan ev sahipleri de evlerini afetzedeler ile paylaşma yönündeki beyanını ve istenen diğer bilgileri doldurarak kampanyadaki yerini alabiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkileri ise desteğin ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaştırabilmesi için katılımcılar arasındaki iletişimi sağlıyor.