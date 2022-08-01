İmamoğlu'ndan Melen Çayı açıklaması!

6 yıl önce bitecekti, bitmedi.

Gövdesinde çatlak oluştu.

Yıllarca tamir edilemedi.

Biz gündem yapınca DSİ yeni ihale yaptı.



Ama bugün Melen Barajı'ndaki çalışma yine durdu, hiçbir müteahhit çalışmıyor.



Yazık bu ülkenin harcanan kaynağına, zamanına, emeğine. pic.twitter.com/4b3UHUEmff