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İmamoğlu'ndan Melen Çayı açıklaması!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Melen Çayı ile ilgili açıklamalarda bulundu. İmamoğlu açıklamasında: "6 yıl önce bitecekti, bitmedi. Gövdesinde çatlak oluştu. Yıllarca tamir edilemedi. Biz gündem yapınca DSİ yeni ihale yaptı. Ama bugün Melen Barajı'ndaki çalışma yine durdu, hiçbir müteahhit çalışmıyor. Yazık bu ülkenin harcanan kaynağına, zamanına, emeğine." ifadelerini kullandı.

Güncel 01.08.2022, 12:35 01.08.2022, 12:38
İmamoğlu'ndan Melen Çayı açıklaması!

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