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İmamoğlu'na inceleme başlatılmıştı; Bahçeli'nin benzer bir fotoğrafı ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Fatih Sultan Mehmet’in türbesinde elleri arkasında bağlı bir şekilde gezinmek suretiyle saygısızlık yaptığı" iddiasıyla soruşturma açılmıştı. MHP Lideri Bahçeli'nin benzer bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Güncel 07.05.2021, 20:47
İmamoğlu'na inceleme başlatılmıştı; Bahçeli'nin benzer bir fotoğrafı ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Fatih Sultan Mehmet’in türbesinde elleri arkasında bağlı bir şekilde gezinmek suretiyle saygısızlık yaptığı" iddiasıyla başlatılan ön incelemede seyri değiştirecek bir fotoğraf ortaya çıktı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 26 Mayıs 2020’de “Ülkücü Şehitler Anıtı” ziyaretinde çekilmiş fotoğraflarında ellerini arkadan bağladığı görüldü.

Bahçeli'ye açılmayan soruşturmanın İmamoğlu'na açılması sosyal medyada günün konusu olurken, Bahçeli'nin fotoğraflarına soruşturma açılıp açılmayacağı merak konusu oldu.(Kaynak:haber3.com)

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