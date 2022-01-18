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İMAMOĞLU, KÜRESEL BELEDİYE BAŞKANLARI YARIŞMASINI KAZANDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sadece ülkemizde değil, tüm dünyada büyük ses getiren ‘Askıda Fatura’ projesiyle, 2021 yılı ‘Bloomberg Küresel Belediye Başkanları Yarışması’nı kazandı. Dünyanın dört bir yanından 650 şehrin başvurduğu yarışmada, İstanbul’la birlikte 50 şehir finale kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul, aralarında Avrupa’dan Paris ve Londra, Amerika’dan New Orleans gibi şehirlerin de bulunduğu birçok dünya kentini geride bırakarak büyük ödüle ulaştı.

Güncel 18.01.2022, 11:03
İMAMOĞLU, KÜRESEL BELEDİYE BAŞKANLARI YARIŞMASINI KAZANDI

CESUR ADIMLAR ATANLARDAN BİRİ DE İMAMOĞLU

Covid 19’un tüm dünyada yaşamı değiştirdiği,  şehir yönetimlerinin her zamankinden daha az kaynakla, daha fazlasını yapmaya çalıştığı bir döneme denk gelen ve bugüne kadarki en kapsamlı ve en iddialı yarışma olan 2021 Küresel Belediye Başkanları Yarışması’nın (Global Mayors Challenge) duyurusunda, “ Bazı belediye başkanları şehirlerinin en kritik sorunlarının üstesinden gelmek için cesur adımlar attı” ifadesi kullanıldı. O cesur adımları atanlardan birinin de Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) olduğu, seçkin uluslararası üyelerden oluşan jüri tarafından tescillendi.  

“İSTANBUL’UN DAYANIŞMASI TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK”

Ödülü, “Size çok güzel, çok sevindirici bir haberim var” diyerek duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Askıda Fatura’ projemizle 2021 yılı Bloomberg Küresel Belediye Başkanları Yarışması’nı kazandık. Dünyanın dört bir yanından 631 şehrin katıldığı yarışmada ödüle layık görülen 15 şehir içinde yerimizi aldık. Bu ödülü, geleneklerimizden gelen dayanışma kültürünü teknoloji ile buluşturan Askıda Fatura ile kazandığımız için çok mutluyuz, gururluyuz. Bu ödül sayesinde Askıda Fatura tüm dünya kentlerine yayılacak. Yani İstanbul’un dayanışması tüm dünyaya örnek olacak. Buradan projemize büyük ilgi gösteren tüm yurttaşlarımıza, hayırseverlere ve İstanbul’u ödüle değer gören, çok kıymetli isimlerden oluşan jüri üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Birlikte başardık, birlikte daha nice başarılara imza atacağız” dedi.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

En cesur ve en yenilikçi projelerin ödüllendirildiği bugüne kadarki en iddialı yarışma için finalist şehirlere, fikirlerini nasıl geliştirebileceklerini test etmeleri için Bloomberg tarafından 5 ay süre verildi. İBB, “Hayırseverlerin Askıda Fatura’ya desteğinin nasıl arttırılabileceği” hakkında, şehrin iki işlek noktasında kurulan stantlarda ve dijital ortamda bir dizi test yürüttü. Bloomberg Philanthropies Hükümet İnovasyonu bölümü raportörü Michael Odermatt, ‘Askıda Fatura’ projesini ve İstanbul ekibinin çalışmalarını yakından gözlemleyip seçici kurula raporlamak üzere, Kasım 2021’de İstanbul’u ziyaret etti.

DÜNYAYA ÖRNEK OLDU

‘Askıda Fatura’ uygulamasının diğer dünya kentlerine için de örnek oluşturması, İstanbul’da ortaya çıkan kent dayanışmasının kalıcı bir kültür olma potansiyeli,  küresel dayanışma kültürüne önvülük etmesi, ödülün kazanılmasında belirleyici oldu.

TÜM DÜNYA TAKDİR ETTİ

Alınan bu ödülle, İBB’nin pandemi sürecinde kadim bir Anadolu geleneğini dijital ortama taşıyarak, veren elin alan eli görmediği; anonim, doğrudan ve güvenilir bir dayanışma platformu oluşturmuş olması, tüm dünya tarafından takdir edilmiş oldu.  

İSTANBUL’A 1 MİLYON DOLARLIK ÖDÜL

İstanbul’un, jüri tarafından 1 milyon dolar ödüle layık görülerek 2021 Bloomberg Küresel Belediye Başkanları yarışmasını kazandığı, 3 Ocak 2022’de İBB proje ekibine bildirildi. Yarışmayı kazanan 15 şehir, 18 Ocak 2022’de Bloomberg Philanthropies’in yürüteceği büyük bir lansmanla basına duyurulacak.

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