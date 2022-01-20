İMAMOĞLU: İYİLİK BULAŞICI OLSUN

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, perşembe mesaisinin öğleden sonraki bölümünü Avcılar ilçesine ayırdı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile birlikte Yeşilkent Mahallesi’ndeki Yuvamız İstanbul Kreşi, Fakir Baykurt Kütüphanesi ve İBB Planlama Ofisi bünyesindeki Yeşilkent İmar Planı İletişim Ofisi’ni ziyaret eden İmamoğlu, kurmaylarından bilgi aldı. Yine aynı mahalledeki semt pazarını gezen İmamoğlu, vatandaşlar ve esnaftan gelen, ekonomik kriz kaynaklı sorunları dinledi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, ziyaretiyle ilgili değerlendirmesini de pazar ziyareti sırasında, yurttaşların arasında yaptı.

“SONU ÇOK GÜZEL OLACAK”

“Yeşilkent'te, vatandaşımızın imar sorunuyla ilgili sürece olan takdirlerini duymak bizi mutlu ediyor” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Ama süreç yeni başladı. İnşallah, bu planlardan sonra, kentsel dönüşümü de Yeşilkent'te, Avcılar Belediyesiyle beraber 1/1000’lik planlarını da hazırlayıp harekete geçireceğiz. Tabii burada bir işimiz var. Birikmiş sorunlar var. Sosyal alanları yok. Bunları biliyoruz. 30 yıllık imar sorunuydu. Kolay olmadı. Uzlaşarak yaptık. Şeffaflık da yaptık. Vatandaşla konuşarak yaptık. Bütün siyasi partilerin katılarak, oy birliğiyle burada oy kullanması değerliydi. İstanbul'un birçok yerinde böyle bir plan becerisi ortaya koyduk; şeffaf, katılımcı bir modelle. Tabii gerçekten Yeşilkent, ayrı bir trajedi. Çok kalabalık bir nüfusu var. Çocuk nüfusu yüksek. Genç nüfusu yüksek. Zor bir bina bulup, kütüphane açtık. Zor bir yer bulup, kreş açtık. Parklar yapıyor ilçe belediyemiz. Ama inşallah bu yeni planla donatı alanları elde edip, parktan rekreasyona, eğitim alanlarından birçok noktaya kadar sosyal ihtiyaçlarını da gidereceğiz. Bizi takip etsin Yeşilkentliler. Bizimle beraber yol yürüsünler. İnşallah, sonu çok güzel olacak.”

PAZAR VE CEMEVİ ZİYARETİ

İmamoğlu, Hançerli’nin, “İki mahallemiz plansızdı bizim. Tahtakale Mahallesi, rezerv alan ilan edilmiş olması nedeniyle, plan yetkisi bizde yoktu. Yeşilkent'te plan yapılmış olması, Bakanlığı da harekete geçirdi. Ve orada da bir plan yapıldı. Orada da yoğun bir çaba vardı, ama burada yapılan çalışmalar, oraları da harekete geçirdi. Tahtakale'ye de hayırlı oldu. Yine emeğiniz, emeğiniz çok değerli” sözlerine, “Estağfurullah. İyilik bulaşıcı olsun” şeklinde karşılık verdi. İmamoğlu, Avcılar gezisini Yeşilkent Cemevi ziyaretiyle noktaladı.

Uzun yıllardır imar bekleyen Avcılar'ın Yeşilkent Mahallesi, geçtiğimiz yılın Aralık ayında imar planına kavuşmuştu. İBB Meclisi, 1/5000 ölçekli Avcılar İlçesi Yeşilkent Revizyon Nazım İmar Planı’nı oy birliğiyle kabul etmişti.