İmamoğlu hakkında ön inceleme başlatılmıştı! İBB’den dezenfektan açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında pandeminin başlangıç döneminde, “Kamu İhale Kanunu”nun 21/B maddesine göre pazarlık usulü ile 19 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen “15.000 Litre Dezenfektan Alımı” ihalesinde usulsüzlük yapılarak kamu zararına sebebiyet verildiği iddiasıyla İçişleri Bakanlığı tarafından ön inceleme başlatılmıştı.

SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği ön inceleme kapsamında, 30 Nisan 2021’de tebliğ edilen yazı ile İmamoğlu’ndan ifadesi istenilmişti. İmamoğlu’nun savunması, ön inceleme soruşturmasını yürüten İçişleri Bakanlığı müfettişlerine 3 Mayıs 2021’de gönderilmişti.

İBB’DEN AÇIKLAMA

İBB Sözcüsü Murat Ongun da dezenfektanla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ongun, şunları belirtti:

* İBB'nin aldığı ve Başkan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yeni bir soruşturma hazırlığına konu olan dezenfektanın gerçek litre fiyatı 3.70 TL'dir.

* Kür halindedir, 1 litreden 20 litre dezenfektan elde edilir.

* Bazı bakanlıkların 175 TL'ye aldığı dezenfektanlarla da ilgisi bulunmamaktadır.