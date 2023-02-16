İmamoğlu: 'Gençlerimizi yurtlardan çıkarmayacağız'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye insani yardım ulaştırmak için lojistik üssüne dönüşen Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde incelemelerde bulundu. 15 binin üzerinde gönüllünün emeği, bağışçıların yardımları, İBB ve iştiraklerinin destekleriyle devam eden yardım kampanyası için 11 gündür aralıksız çalışan merkezdekilerle bir araya gelen, İmamoğlu, kurmaylarından da bilgi aldı. Gönüllülerle ve İBB çalışanlarıyla bir araya gelen İmamoğlu, basın mensuplarının da sorularını yanıtladı.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİMİZ YOĞUN ÇALIŞMA GÖSTERİYOR AMA…

İBB’nin güçlü bir şekilde deprem bölgesinde olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “3 binin üstünde personelimiz, 2 binin üzerinde aracımız var bölgede. Bunun içinde çok güçlü vinçlerimiz var. Çok güçlü diğer ekipman araçlarımızla sahada dolaşan araçlarımız var. Bu çok çeşitli bir ekip yolladık. Öncelikle olarak arama kurtarma ekibi çok yoğun bir çalışma sürdürüyor ki sayısı 1.000’e yakın. Hala devam ediyor ama ne yazık ki sonuna yaklaşıyoruz” dedi.

SAHADA İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRMELİYİZ

Bölgede devam eden sağlık ve sosyal hizmetler çalışmaları, İSKİ alt yapı onarım hizmetleri, mobil tuvalet ve duş, bölgede görev barınma ve tahliye imkanı sunan iki feribot, veteriner hizmetleri, mobil fırın ve mutfak gibi devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren İmamoğlu, “Bir de şöyle koordine olduk. İstanbul'daki 14 Cumhuriyet Halk Parti’li belediye de bizimle beraber. Koordine olma konusunda adımlar attık. Onlarla yine Hatay'da birlikte hareket ediyoruz. Bununla da yetinmiyoruz açıkçası. Türkiye'nin diğer belediyeleriyle ki başta 11 büyükşehir belediyesi olmak üzere iş birliği içinde neler yapabiliriz çabası içerisindeyiz. Örneğin Hatay'ın koordinatör belediyesi biziz ki bu bizim belirlediğimiz bir şey değil. AFAD bizi en başta Hatay'dan sorumlu kılmıştı… Hayatını kaybeden insanlarımıza dönük sorumluluklarımızı yerine getirdikten sonra artık önümüzde sağlık, barınma, beslenme temelli ve birtakım fiziksel ihtiyaçlar ki çocukların eğitimine varıncaya kadar unsurları sahada geliştirmemiz gerekiyor. Sürdürülebilir bir hizmetten bahsediyorum aslında. Bunu minimum bir yıl olarak planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

EN FAZLA DESTEĞİ İSTANBUL’DAN BEKLERLER

“Vatandaşların yardımlaşma duygusunu besleyerek ve anlamlı bir şekilde koordine ederek yardımlar ulaştırıyoruz” diyen İmamoğlu, “Yenikapı'da ve Kartal'da yerlerimiz var. Şu ana kadar 20 bin gönüllü görev aldı. Bunun sayısı artacak, artmalıdır da. Bu dayanışmayı büyütmeliyiz. Tabi kayıplarımızı geri getiremeyeceğiz. Ancak çok büyük sorumluluğumuz var o bölgeye dair. Ama bugünün ihtiyaçlarını sahada en güçlü şekilde karşılayıcı hizmetlerde İstanbullu olarak üzerine düşen vazifeyi ki İstanbul demek, Türkiye demek. En fazla ihtiyacı bizden beklerler. Bunun bilincinde bir kurum olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İSTANBUL’LA İLGİLİ AY SONUNDA EYLEM PLANIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ

Basın mensuplarının “Deprem bölgesinde CHP’li belediyelere hükümet tarafından zorluk çıkarılıyor mu” şeklindeki sorusunu İmamoğlu şöyle yanıtladı:

“Bugün kamuoyunun önünde tartışmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Şu anda bu işin koordinasyonunu sağlayan ve ana sorumlu olan AFAD diye bir kurumumuz var. Biz AFAD'a elimizden ne geliyorsa yardımcı olmak için cansiparane çalışıyoruz, çalışacağız. Elbette işleyiş eksiklikleri ya da daha iyi olması için neler yapmamız gerektiği hususunda önümüzdeki değerlendirme yapacağız. Çünkü bu afetin, şu acı ve sıkıntılı günleri geçtikten sonra artık hayatın akışındaki düzeni kurmaya başladığımız an itibariyle bizim başka afetlerde bu yaşananları yaşamamak adına konuşmaz isek ya da bir masaya gelmez isek ki ben o daveti yapacağım ya da kendimi davet ettireceğim. Yapmazsak yarınlarda bizi daha büyükleri bekler. Benim İstanbul halkının sorumluluğunu üstlenmiş bir belediye başkanı olarak buna tahammülüm olamaz. Onun için bunları doğru bir zamanda tartışmayı ve o zaman sizlerle de paylaşmayı daha doğru biliyorum. Şimdi tabii ilk akla gelen şey, depremin birçok atlatıldıktan sonra peki ya İstanbul sorusu… İstanbul Planlama Ajansı üzerinden ama kurumlarımızın başka birimleri üzerinden ve biz oluşturduğumuz bilim kurulunu genişleterek var olan bilgilerimizi, 4 yıla yakın bir süre yaptığımız çalışmaların ve daha önce yapılmış çalışmaların bütünleşik haliyle bu ayın sonunda kamuoyun huzuruna çıkacak ve hem eylem planımızı açıklayacağız.”

ARTIK MİLLETİN TAHAMMÜLÜ YOK

Basın mensuplarından daha önceki İstanbul Valiliği ve bakanlıklar tarafından yapılan afet toplantılarına İBB’nin davet edilmediği yönündeki hatırlatma üzerine İmamoğlu şöyle konuştu:

“Artık milletin haksızlığa tahammül yok. Bu şehirlerin yüzde 45’i son 22-23 yılda inşa edilmiş. Yani deprem algısının yükseldiği dönemden sonra şu an yıkılan şehirlerin yüzde 45’i bu dönemde inşa edilmiş. Biz tabutlarımızı mı yaptık? Toplum işin yarısı. Toplumun duyarlılığı, toplumun sahip çıkması, toplumun bir işi sahiplenmesi… Üç beş insanın inadı ya da daha çok kazanacağı maruzdur. Bu da olamaz. Bu da olamaz yani. Biz bugün benim elde ettiğim veriler ve elde ettiğim bilgiler. Şehirlerin yüzde 50-60 ı yıkıldı ya yıkılmak üzere. Ekrem İmamoğlu toplantılara giremeyecekmiş falan. O kapıyı devirir gireriz içeri. Şimdi çok hızlı yapılması gereken bir şey var. O da depremzedelerin bir güvenli barınma ortamına kavuşturulması. Mart ayında hızlıca başlanacak denen mesele planlamanın olmadığı bir iştir. Hatay'a bu kötülüğü kim yapar? Hatay dediğiniz sizin binlerce yıllık insanlık tarihinde olduğu bir şehir ya da Adıyaman veya Kahramanmaraş. Yani burada bir planlamayı ortaya koymadan hemen beton bina dikeceğiz denen anlayış zaten bugün işte o binaların yüzde 50-60’ını yok etti. Önce planlama, önce tasarım, sosyoloji ve psikolojik insanları yaşam kültürü, tarihi, maneviyatı koruyan. Bugünden yarına taşıyan o izleri sürdürülebilir bir anlayış. Burası siyasi mesaj, siyasi rant ve bir seçim vaadi verilecek alanlar değil. Bunun farkına varsın herkes. Ben tam tersini öneriyorum. Ülkemizin ulusal ve uluslararası deneyimlerin bir araya geldiği masalar da acilen bir planlama kültürünün şehirler adına devreye alınması şarttır. Sözcükleri böyle kurun önce. Bunu başlatalım. Yapım işi kolay iş. Müteahhit işi kolay bulunur. Para da bulunur. Esas bulunamayan ve yapılamayan işler bunlar.”

İNTERNETİ KAPATAN HUKUKA HESAP VERMELİ

Yenikapı Lojistik Merkezi’nde günlerdir görev alan gönüllerle de bir araya gelen İmamoğlu, Türkiye adını taşıyan gönüllüyle sohbetinde önemli mesajlar verdi. Türkiye’nin arama kurtarma çalışmalarının yoğunlaşmaya başladığı dönemde internetin kesilmesi ve üniversitelerin online sisteme dönmesiyle ilgili serzenişini paylaşan İmamoğlu, şöyle konuştu:

“İnternetin yavaşlatılması meselesi, tam da o enkazın ağır anlarından birindeki o pozisyon çok acı bir karar. O kararı alan kimse, vesile olan kimlerse yargılanmalı. Kaldı ki internet meselesinin özellikle böyle bir afette ne kadar işe yaradığına birebir şahit oldum çünkü orada 5 günüm geçti başka bir acı şeyi söyleyeceğim. İnternetin var olması bir bölgede internet yokken bizim oraya mobil istasyonumuzun varmasıyla ve devreye alınmasıyla beraber enkazdan atılan mesaj yakının cebine tek tek düşmeye başladı. Anlaşıldı ki orada yaşayan biri var ve saatlerdir mesaj atıyormuş. Böylesi bir iletişim hattına düşmanlık edenin aklı kıt. Bu ülkeye ve insanına kötülük yapıyor. Mecraları kötüye kullananlarla ilgili yasal düzenlemeler var. Ama topyekün şarteli kapatmak kabul edilebilir bir şey değil. Bu can kaybına da sebep olmuştur. Afet anında iletişim anında iletişim sorunu yaşamayacağız diye bir iki yıl önce taahhüt verenler mutlaka kamuoyuna hesap vermeli. Hukuken de hesap vermeli.”

YURTLARIMIZ AÇIK KALACAK

“Dünya en sıkıntılı anlarında var olmak ve ayağa kalkmak için eğitimle yola çıkmış. 2. Dünya Savaş’ında ayağa kalkamaz denilen Almanya, bizim üniversitelerimiz var diyerek ayağa kalkmıştır. Bütün üniversitelerin online sisteme geçmesi olacak iş değil, derhal açılmalı. Biz o bölgedeki gençleri Türkiye’nin başka yerlerine dağıtıp, onların da eğitimine devam etmesini sağlamamız lazım. Çünkü ‘İyi eğitim alın. Biz şu anda güvenli evlerde oturulmasını sağlayamadık. Biz yapamadık, sizin nesil yapsın. Asla taviz vermesin doğrulardan, disiplinlerden’ dememiz lazım. Prensiplerden taviz vermeyen nesiller yetiştireceğine, okullar kapatıldı, yurtları terk edin denildi. Biz kapatmayacağız yurtlarımızı. Gençlerimizi yurtlarımızdan çıkarmayacağız. Her gün üniversiteleri açın diye buradan çağrıda bulunacağız.”