İmamoğlu davasında karar verildi! Hapis cezası ve siyasi yasak!

4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istenen İmamoğlu diğer duruşmalar gibi bugünkü duruşmaya da katılmadı.

SAVCI MÜTALAAYI TEKRAR ETTİ

Cumhuriyet Savcısı, geçen celse Ekrem İmamoğlu’nun “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını talep ettiği mütalaayı tekrar etti.

İmamoğlu’nun avukatları, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin ayrıntılı savunma yapmak süre istedi.

Mahkeme, bundan önceki iki celsede de esas hakkında mütalaa verildiği, geçen zaman içinde savunmanın hazırlanması için yeterli sürenin bulunduğunu belirtti.

Mahkeme avukatların mütalaaya karşı süre talebini reddetti.

Son savunmalar için duruşmaya saat 16.00'a kadar ara verildi. Duruşma saat 16.07’de yeniden başladı. Saat 17.30’da karar için yarım saatlik ara verildi.

İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Öte yandan siyasi yasak anlamına gelen 53. maddenin uygulanmasına da karar verildi.

Davanın nasıl başladığıhatırlayalım.

Yerel seçimlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘ahmak’ ifadelerine İmamoğlu’nun “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır” yanıtını vermesi sonrası İmamoğlu hakkında kamu görevlilerine hakaret suçundan dava açılmıştı.

İmamoğlu’nun o dönem Yüksek Seçim Kurulu başkanı olan Sadi Güven’le 10 YSK üyesine yönelik ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret’ suçunu işlediği iddiasıyla 15 ay 15 günden dört yıl bir aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İmamoğlu’ysa ‘ahmak’tan kastının Soylu olduğunu söylemişti.

Haziran ve eylülde görülmesi gereken duruşmalar ertelenmişti.

11 Kasım’daki duruşmada hakim de ”Sözlerin muhatabı Soylu” dedi. Hakimin savcıdan esas hakkında mütalaa istemesi üzerineyse avukatlar reddi hakim talebinde bulundu. Savcıysa mütalaasında İmamoğlu hakkında en üst sınırdan ceza talep ederek siyasi yasak istedi.

Üst mahkeme olan Anadolu 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi de önceki hafta, İmamoğlu’nun avukatının yaptığı reddi hakim talebinin reddine karar verdi.