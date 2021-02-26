İmamoğlu, Danla Biliç'le buluşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde YouTuber Danla Bilic ile buluşacak

YouTuber Danla Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 8 Mart Kadınlar Günü'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geleceğini açıkladı.

'SORU' İÇİN FİKİR İSTEDİ

Danla Bilic, sosyal medya hesabı üzerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe dair paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geleceklerini açıklayan Danla Bilic, takipçilerinden İmamoğlu'na birlikte soru hazırlamak için fikir istedi.

"NE SORMAK İSTERDİNİZ?"

Bilic, "8 Mart Dunya Kadinlar Günü'nde biz kadınlar için Ekrem İmamoğlu başkanımla bir araya geliyoruz, soruları birlikte hazırlayalım mı? Ne sormak isterdiniz?" ifadelerini kullandı.