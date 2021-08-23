İmamoğlu, ''çılgın proje olacaksa böyle olsun''

Çevre ve şehircilik uzmanlarının uyarılarına rağmen hükümetin Kanal İstanbul ısrarı sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün yayınladığı videoyla, projeye itirazını sürdürdü.

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, Kanal İstanbul'un tam ortasında yer aldığı belirtilen Arnavutköy'deki tarımsal alanlara yer verildi. İBB'nin verdiği tohum desteğiyle gerçekleştirilen ekimin hasat görüntülerinin paylaşıldığı görüntülerde çiftçilerle röportaj yer aldı.

MUHTAR: 80-90 BİN LİRALIK ÜRETİMİM OLDU

Yeniköy Muhtarı Timur Çevik, 65 dönümlük silajlık mısırı olduğunu belirterek, "50 dönümü İBB'den, 15 dönümü de ilçe tarımdan aldım. Bu sene hiç cebimizden silajlık mısır tohumu parası çıkmadı. Silaj almaya kalksak bugün silomuza teslim fiyatı yaklaşık 450-500 TL civarındadır ton bazında. Bizim burada 80-90 bin TL'lik üretimimiz oldu" dedi.

'GÜZEL VERİM ALDIK'

Çiftçi Haluk Kolçetin ise bu yıl ilk kez İBB'nin hibe olarak verdiği tohumla ekim yaptıklarını ve güzel verim aldıklarını belirterek, hayvanlarına bütün kış yetecek yemi çıkardığını söyledi.

Çiftçi Sezai Çevik de "Çiftçiye tohum ver, ülkemiz de kalkınsın. Vereceksin; ekecek, dikecek, üretecek" çağrısı yaptı.

ÖZGEN: ÇİFTÇİ SİLAJ İÇİN 35 MİLYON LİRA ÖDEYECEKTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Su Ürünleri Müdür Yardımcısı Mehmet Özgen ise "İBB olarak 9 ilçedeki 63 mahallede 234 çiftçimize silajlık mısır tohumu desteğinde bulunduk. 7 bin dekarlık alana ekim yapıldı. 60 bin tonluk silaj bekleniyor. Eğer bu destek olmasaydı çiftçilerimiz silaj için 35 milyon lira gibi bir ödeyeceklerdi" dedi.