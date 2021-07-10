İMAMOĞLU: BEYLİKDÜZÜ’NÜ KEYİFLE VE GURURLA GEZİYORUZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyet, Beylikdüzü'ne ziyaret gerçekleştirdi. İmamoğlu, ziyaretinde, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile birlikte Volvo Kavşağı D-100 Bağlantı Yolu çalışması ve Erdemli Caddesi’nde yürütülen altyapı çalışmalarını denetledi. Son olarak Beylikdüzü Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Pazar İstanbul’u da gezen İmamoğlu, projenin detaylarını dinleyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Aynı zamanda ziyaret kapsamında oldukça anlamlı bir buluşma da gerçekleşti. Başkan Çalık, geçmiş günlerde saha gezisinde tanıştığı minik Eylül’ü söz verdiği gibi İmamoğlu ile bir araya getirdi. Başkan İmamoğlu, büyük bir heyecanla sevgisini gösteren Eylül’ü evinde de ziyaret edeceğinin sözünü verdi.

“Başkanımızın güzel işlerini gördükçe çok mutlu oluyoruz”

Beylikdüzü’nün 2014 yılından bu yana büyük gelişim gösterdiğini vurgulayan Başkan İmamoğlu, “Beylikdüzü’nde hem ilçe belediyesinin hem de Büyükşehir Belediyesi’nin entegre çalışmasıyla bir kente ne kadar faydalı bir sürecin sağlandığını görüyoruz. Geriye dönüp baktığımızda Beylikdüzü 7 yılda her hususta olağanüstü bir yere geldi. Ben eminim ki bu dönemin sonunda Beylikdüzü, ilçe belediyesinin Büyükşehir ile entegre olduğunda bir ilçenin aslında nereye varabileceğini en iyi örnekleyecek duruma gelecek. Beylikdüzü’nü keyifle ve gururla gezemeye devam ediyoruz. Beylikdüzü Belediye Başkanımızın güzel işlerini gördükçe çok mutlu oluyoruz.” ifadelerini kullandı.