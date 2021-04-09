banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İkili arasında önemli görüşme!
İkili arasında önemli görüşme!
İmamoğlu ailesinin acı günü
İmamoğlu ailesinin acı günü
Sedat Peker operasyonunda son durum: Gözaltı sayısı 52'ye yükseldi
Sedat Peker operasyonunda son durum: Gözaltı sayısı 52'ye yükseldi
Kaza kırım nedir?
Kaza kırım nedir?

İmamoğlu ailesinin acı günü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kayınvalidesi, eşi Dilek İmamoğlu’nun annesi Hava Kaya'nın vefat ettiği duyuruldu.

Güncel 09.04.2021, 19:07
17
İmamoğlu ailesinin acı günü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Başkan Ekrem İmamoğlu’nun kayınvalidesi, eşi Dilek İmamoğlu'nun annesi Hava Kaya’nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ongun, paylaşımında “11 Nisan Pazar günü, Trabzon Çarşıbaşı İlçesi Kovanlı Köyü Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla merhume son yolculuğuna uğurlanacaktır. İBB ailesi olarak, merhumeye Allah'tan rahmet; Kaya ve İmamoğlu ailelerine de başsağlığı ve sabır dileriz” dedi.

1944 doğumlu 77 yaşındaki Hava Kaya'nın bir süredir Beylikdüzü'nde özel bir hastanede tedavi gördüğü, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN BAŞSAĞLIĞI TELEFONU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi Hava Kaya'yı kaybeden Dilek İmamoğlu'nu telefonla aradı. Hava Kaya'ya Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu ve eşi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na başsağlığı dileklerini iletti.

banner473
Yorumlar (0)
banner470
parçalı az bulutlu