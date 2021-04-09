İmamoğlu ailesinin acı günü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Başkan Ekrem İmamoğlu’nun kayınvalidesi, eşi Dilek İmamoğlu'nun annesi Hava Kaya’nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ongun, paylaşımında “11 Nisan Pazar günü, Trabzon Çarşıbaşı İlçesi Kovanlı Köyü Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla merhume son yolculuğuna uğurlanacaktır. İBB ailesi olarak, merhumeye Allah'tan rahmet; Kaya ve İmamoğlu ailelerine de başsağlığı ve sabır dileriz” dedi.

1944 doğumlu 77 yaşındaki Hava Kaya'nın bir süredir Beylikdüzü'nde özel bir hastanede tedavi gördüğü, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN BAŞSAĞLIĞI TELEFONU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi Hava Kaya'yı kaybeden Dilek İmamoğlu'nu telefonla aradı. Hava Kaya'ya Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu ve eşi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na başsağlığı dileklerini iletti.