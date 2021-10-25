İmamoğlu açıkladı; taksiciler ''o tarafa gitmiyorum'' diyemeyecek

İBB’nin İstanbul’da taksi sorununu çözmek için oluşturulan yol haritasında sıra taksi şoförlerinin özlük haklarını iyileştirmeye geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından açıkladığı yeni sistemde hem taksicilerin daha sağlıklı çalışmaları sağlanacak hem de yolcuların mağdur olmalarının önüne geçilecek.

Taksi sürücülerine yönelik müjdelerin detayları şöyle:

Sürücülerin maaş, sosyal yardımlar ve tüm primler dahil ortalama aylık gelirleri net 6.622 TL olacak. Taksi şoförlerine performanslarına göre yılda iki kez prim ödenecek. Tek tip giyim dönemine geçilirken, giysiler yılda iki kez İBB tarafından sağlanacak. Günlük bir öğün de yemek ücretleri ödenecek.

HAFTADA 45 SAAT SINIRLAMASI

Uzun mesai saatlerinden yorgun düşen taksicilerin bundan sonra çalışma süreleri haftada 45 saatle sınırlı olacak. Çalışma şartları iyileşirken performansları da değerlendirilecek. İBB’den müşteri odaklı eğitim alacak taksicilerin, ders aldığı süreler de çalışma saati içerisinde değerlendirilecek. Eğitimde olan şoförler, hak kaybına uğramayacak. Dolayısıyla taksici haftanın bir günü tatil yapabilecek. İşe gidiş gelişleri de servisler ile sağlanarak yaşam koşullarında iyileştirmeye gidilecek.

Aynı zamanda iş kanunda yer alan yıllık izinleri kullandırılması sağlanacak. Çalıştıkları süre boyunca SGK primleri düzenli olarak ödenecek. Şoförlerin aileleri de SGK sisteminden yararlanabilecek.

YOLCULAR PUAN VERECEK

Son dönemde artan yolcu şikayetlerinin önüne geçmek için çalışma yapan İBB, yolculara puanlama hakkı getirecek. Taksicilerin davranışları elektronik olarak takip edilip, değerlendirilecek. Yolculuk hizmetinin kalitesi koltukların arkasında bulunan tabletler üzerinden puanla sağlanacak. Böylece taksicilerin güzergah ve yolcu seçme döneminin sona ermesi planlanıyor. Ay sonunda da yüksek puanlamalar, şoförün maaşına prim olarak yansıyacak.

PARMAK İZİ İLE TAKİP

Taksinin içinde daha sağlıklı ve güvenlikli ortam için yolcu ve sürücü arasında ‘seperatör’ kullanılması sağlanacak. Aynı zamanda arabanın içinde olan izleme kameraları, ön koltukların arkasına ve orta dikiz aynasına yerleştirilecek. Hem şoförün, hem de yolcunun kolayca ulaşabileceği panik butonları da taksilerde yer alacak. Ödemelerde de nakit devrini değiştirmeyi amaçlayan İBB, İstanbulKart ve kredi kartı sistemini uygulayacak. Yeni sistemde 7/24 kesintisiz iletişim için çağrı sistemi kurulması planlanırken, kayıp eşyaların da bulunması kolaylaşacak. Filo yönetiminde, parmak izi sistemi oluşturularak araçların güzergahları, şoförü ve hangi saatlerde kullanıldığı da takip edilecek.