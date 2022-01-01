banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Usta oyuncu Cüneyt Arkın'dan yeni yıl mesajı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın'dan yeni yıl mesajı
Doğalgaza yüzde 25 oranında zam yapıldı
Doğalgaza yüzde 25 oranında zam yapıldı
WhatsApp'ta adınızı nasıl gizleyebilirsiniz?
WhatsApp'ta adınızı nasıl gizleyebilirsiniz?
Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi
Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

İMAMOĞLU: 2022, DAHA ÇOK KREŞ, DAHA ÇOK METRO, DAHA ÇOK YEŞİL ALAN DEMEK OLACAK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından yeni yıl mesajı yayınladı. “2022; daha çok kreş, daha çok metro, daha çok yeşil alan demek olacak” diyen İmamoğlu, “2023’le beraber büyük değişimin, büyük atılımın karşılık bulduğu bir dönemi İstanbullulara hediye etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Liyakatin öncelendiği, kadına şiddetin konuşulmadığı, çocukların daha iyi eğitim aldığı, gençlerin hayallerin yurt içinde kurguladığı bir 2022 dileğinde bulunan İmamoğlu, “Bütün dünyada barış diliyorum. Göç eden insanların, sığınmacı konumuna düşen insanların olduğu değil; herkesin kendi vatanında, kendi toprağında mutlu olduğu ve yaşam sürebildiği, haklarının korunduğu bir dünya olsun istiyorum. Her bireyin kendine güvendiği, kendini güçlü hissettiği, kendi aklıyla, yaşamıyla, inancıyla, etnik kökeniyle var olabildiği bir dünya, bir Türkiye ve İstanbul diliyorum” diye konuştu.

Güncel 01.01.2022, 10:26
İMAMOĞLU: 2022, DAHA ÇOK KREŞ, DAHA ÇOK METRO, DAHA ÇOK YEŞİL ALAN DEMEK OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni yıl mesajını, yılın son mesaisini gerçekleştirdiği Emirgan Korusu’ndaki Beyaz Köşk’ten verdi. Her gelen yeni yılın, umutla ve sevinçle karşılandığını belirten İmamoğlu, “Geride bıraktığımız yıl ise, hepimize biraz hüzün verir, hüzün katar. Çünkü bir yaş büyümüşsünüzdür ve geçmişe dönük anılarınızla, o yılı hatırlar ve özlemle anarsınız” dedi. Geride bırakılan 2021 yılının İstanbul, Türkiye ve dünya için zor geçtiğini hatırlatan İmamoğlu, “Pandemi devam etti. Ne yazık ki çok can aldı. Ama yanı sıra ekonomik kriz ve sürece dair birçok konu, ülkemizde açıkçası bizleri üzdü. 2021’i düşünmeden edemeyiz. Ama 2022’yi karşılarken, başka umutlarla konuşmamız gerekir” diye konuştu.

“İBB, SİZLERİN KURUMU”

İmamoğlu, 2022 yılıyla ilgili dileklerini şu sözlerle dile getirdi: 

“Ben, o umutla söylüyorum ki; 2022, İstanbul için çok daha fazla kreş demek olacak. 2022, etkin bir biçimde İstanbul'un ulaşımına katkı sunan, metroları yapan her noktasında güzel hizmetleri İstanbulluyla buluşturan, İstanbul'un ortak aklına güvenen, İstanbul'u yeşil alanlarla, yaşam vadileriyle donatan ve gerçekten çok güzel bir yıl diliyorum. 2023’le beraber, büyük değişimin, büyük atılımın karşılık bulduğu bir dönemi İstanbullulara hediye etmeye devam edeceğiz. Güven duyduğunuz bir kurum İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Sizlerin kurumu. 16 milyon insanın sahibi olduğu bir kurum hissini, 2022’de, tüm demokrat uygulamalarıyla, size daha fazla hissettirmeye devam edecek. Tabiri caizse; çocuklarımızı düşünecek, gençlerimizi sürecin içine katacak, siz değerli İstanbullularla, İstanbul'un geleceğini inşa edecek bir dönemi hep birlikte yaşatacağız.” 

“GENÇLERİN ÜLKESİ İÇİNDE HAYAL KURABİLDİĞİ BİR 2022 DİLİYORUM”

“Kıymetli dostlar, liyakat dolu, çalışan her insanın elde edebileceği ne varsa, hakkı olan her şeyi elde edebildiği bir Türkiye istiyorum. Bu şehirde ve ülkemizde, bütün çocukların hak ettiği bir geleceği kucaklayabilecek bir yol haritasının, onlara sunulduğu bir 2022 diliyorum. Kadına şiddetin konuşulmadığı, kadınların hak ettiği oranda üretebildiği ve ekonomiden katkı alabildiği bir sürecin Türkiye'de var olduğu bir 2022 diliyorum. 2022’de, öğrencilerimizin daha iyi bir eğitimle, çağdaş bir eğitimle geleceğe umutla bakabildikleri bir dönemin varlığını diliyorum bütün öğrencilere; ilkokuldan, kreşten üniversiteye, yüksek lisansa varıncaya kadar. Bütün gençlerin umutlarını bu ülkede dizayn edebildikleri, yurt dışına hayal değil, yurt içinde, ülkesinde hayal kurabildiği bir 2022 diliyorum. Güvenle yaşayabildiğimiz, birbirini kucaklayabildiğimiz, 16 milyon İstanbullunun keyifli, mutlu, huzurlu, sağlıklı olduğu; 84 milyon insanımızın bir arada mutlu ve güçlü olduğu, hiçbir ferdinin ayrıştırılmadığı, hiçbir ferdinin dışarıda bırakılmadığı bir 2022 diliyorum ülkemize ve şehrimize. Elbette bütün dünyaya.”

“SAĞLIK, YANIMIZDAN HİÇ AYRILMASIN”

“İklim değişikliğiyle mücadelede başarı elde ettiğimiz, doğayı koruduğumuz, bize miras bırakılan bu güzel, bu cennet dünyayı gelecek nesillere aktarabildiğimiz çalışmaları yaptığımız bir dünya olmamızı diliyorum 2022’de. Ve bütün dünyada barış diliyorum. Göçlerin, kaçan insanların, göç eden insanların, sığınmacı konumuna düşen insanların olduğu değil; herkesin kendi vatanında, kendi toprağında mutlu olduğu ve yaşam sürebildiği, haklarının korunduğu bir dünya olsun istiyorum. Dünya, böyle güzel olabilir mi? Evet mümkün. Kime güveneceğiz? Elbette kendimize güveneceğiz. Her bireyin kendine güvendiği, kendini güçlü hissettiği, kendi aklıyla, yaşamıyla, inancıyla, etnik kökeniyle var olabildiği bir dünya, bir Türkiye ve İstanbul diliyorum. Herkesin, insan olduğu için sevilebildiği bir ülke olsun istiyorum bütün dünya. Bu yönüyle, tüm insani duygularımla 2022 yılı, hepimize güzellikler, mutluluklar, şans getirsin. Bereket, bolluk getirsin. Sağlık, yanımızdan hiç ayrılmasın. Başarılar sizlerle olsun. Yeni yılınız kutlu olsun.”

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 20 50
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 19 35
5. West Ham 19 31
6. M. United 18 31
7. Tottenham 17 30
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 16 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8