İllerin milletvekili sayıları belli oldu! Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?

5 Nisan 2022 tarihli ve 31800 sayılı Resmi Gazete'de yer alan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, illerin milletvekili sayıları yeniden düzenlenirken, bu düzenlemenin ardından bazı illerin milletvekili sayıları arttı, bazılarının ise azaldı.

Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?

Düzenlemenin ardından Ankara 36, İstanbul 98, İzmir 28 milletvekili çıkaracak. Tabloya göre, İstanbul ve Bayburt'un çıkaracağı milletvekili sayısı birer arttı, Eskişehir ve Muş'un milletvekili sayısı birer azaldı. İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 97'den 98'e, Bayburt'un vekil sayısı 1'den 2'ye çıktı, Eskişehir'in çıkaracağı milletvekili sayısı 7'den 6'ya, Muş'un milletvekili sayısı 4'ten 3'e indi.

Diğer iller ve çıkaracakları milletvekili sayıları şu şekilde:

"Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 20, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 6, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 11, Isparta 4, Mersin 13, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Kocaeli 13, Konya 15, Kütahya 5, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 7, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Sakarya 7, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Tunceli 2, Şanlıurfa 14, Uşak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 4, Bayburt 2, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4 ve Düzce 3.

Ayrıca Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir ise 2 seçim bölgesine ayrılacak. (dunyahaber)