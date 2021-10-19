İllere göre taksi plaka fiyatları ne kadar? İşte 2021 ortalama taksi plakası rakamları...

İstanbulluların taksi derdi çözülemezken, yeni uygulamalar hayata geçiriliyor...

Son alınan kararla birlikte, ticari taksi plakalarının satışında değişikliğe gidiliyor. Buna göre plakaların tek sahibi olacak ve 'Şoförlük Mesleği Geçim Kaynağı’ şartı aranacak.

Kararın akabinde ise son yıllarda zirveyi gören fiyatlarıyla taksi plakaları ne kadar sorusu merak konusu oldu.

Taksi plakalasını bir yatırım aracı olarak görenler, isterken araçlarını kiralayarak ister kendileri kullanarak bir gelir kapısı oluşturuyor.

Sınırlı sayıda olmasından dolayı taksi plakalarında ciddi bir artış gözlemleniyor. Peki ticari taksi plakaları ortalama ne kadar, kaç para? İşte söz konusu rakamlar...

İSTANBUL TİCARİ TAKSİ PLAKASI NE KADAR?

Taksi plakası sahipleri, İstanbul'da taksilere artan taleple birlikte fiyatları yukarı çekti. Taksi sayısının 30 yıldır değişmemiş olması plaka fiyatlarını yukarı tırmandırıyor.

İstanbul'da hizmet kalitesinin sık sık sorgulandığı taksilerde, plaka fiyatı yüzde 30 artarak 2.6 milyon TL’ye fırladı.

Plaka fiyatlarının yükselmesi sonrası da günlük yevmiye 650-700 TL seviyesine yükseldi. Böylece bir taksi plakası sahibinin aylık kazancı 20 bin TL'yi buldu.

ANKARA TAKSİ PLAKA FİYATLARI 2021

Ankara'da taksi plakası alış fiyatı 800.000 TL iken satış fiyatı ise 850.000 TL'dir. Ankara'da taksi plakası kiralamak isteyen kişiler ise 3.000 TL ödemek durumundadır.

İLLERE GÖRE TAKSİ PLAKASI ALIŞ-SATIŞ FİYATI 2021