İlk iftar Hakkari son iftar Edirne'de

Ramazanın birinci günü en uzun oruç 15 saat 3 dakikayla Sinop'ta, en kısa oruç ise 14 saat 39 dakikayla Hatay'da tutulacak. Dünya genelinde ramazanın ilk günü en uzun orucu 16 saat 52 dakikayla Norveç'in Tromso, en kısa orucu 13 saat 23 dakikayla Gabon'un Libreville şehirlerindeki Müslümanlar tutacak

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana yönelik bilgilendirmelerinin yer aldığı "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesinde, dünyanın dört bir yanındaki 8 bin 600 yerleşim yerine ait imsakiye paylaşıldı. Başkanlık, bu yıl da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gölgesinde ihya edilecek 11 ayın sultanı, sağlık ve şükür ayı ramazana yönelik hazırlıkları kapsamında, internet ve sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları bilgilendirmeyi sürdürdü.

Vatandaşlar, internet sayfasında yer alan "İmsakiye" bölümünde, Türkiye ve yabancı ülkeler için ayrı ayrı hazırlanmış çizelgeye kolayca ulaşabilecek. Ayrıca "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde, 2027'nin sonuna kadar dini günlerin listeleri paylaşıldı.