İlk doz aşısını yaptırmayanların sayısı 21 milyon 901 bine indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, aşılama süreciyle ilgili bilgi verdi.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"AŞIDA 28 TEMMUZ: Dün 1 Milyon 99 Bin 5 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 222.803. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 680.278 . Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 195.924. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21.901.631’e indi."