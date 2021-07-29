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İlk doz aşısını yaptırmayanların sayısı 21 milyon 901 bine indi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 1 milyon 99 bin 5 doz aşı uygulandığını ve hiç aşı yaptırmayanların sayısının da 21 milyon 901 bin 631’e indiğini duyurdu.
Güncel 29.07.2021, 15:49
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, aşılama süreciyle ilgili bilgi verdi.
Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"AŞIDA 28 TEMMUZ: Dün 1 Milyon 99 Bin 5 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 222.803. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 680.278 . Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 195.924. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21.901.631’e indi."