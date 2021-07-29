banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Google, Facebook ve Netflix çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi
Google, Facebook ve Netflix çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi
Nokia 6310 geri döndü!
Nokia 6310 geri döndü!
İBB ile İstanbul Havalimanı taksicileri anlaştı
İBB ile İstanbul Havalimanı taksicileri anlaştı
Beyoğlu'nda 4 kişinin öldürüldüğü dehşet anları kamerada
Beyoğlu'nda 4 kişinin öldürüldüğü dehşet anları kamerada

İlk doz aşısını yaptırmayanların sayısı 21 milyon 901 bine indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 1 milyon 99 bin 5 doz aşı uygulandığını ve hiç aşı yaptırmayanların sayısının da 21 milyon 901 bin 631’e indiğini duyurdu.

Güncel 29.07.2021, 15:49
İlk doz aşısını yaptırmayanların sayısı 21 milyon 901 bine indi
banner502

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, aşılama süreciyle ilgili bilgi verdi.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"AŞIDA 28 TEMMUZ: Dün 1 Milyon 99 Bin 5 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 222.803. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 680.278 . Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 195.924. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21.901.631’e indi."

Yorumlar (0)
34°
açık
banner501