İlk Buluşmada Nasıl Giyinmeliyiz? Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Ve geldik en çok etki bırakmak istediğimiz ,bizi en çok heyecanlandıran günlerden birine, ilk buluşma.

Kıyafet seçiminiz, saçınız ,makyajınız, kokunuz, konuşmanız ,zarafetiniz ,yürüyüşünüz ve tavrınız aslında hepsi bir bütün olarak sizin tarzınızı oluşturur ve karşı tarafı etkilemenizi sağlar fakat tabi ki ilk görüşte oluşan izlenimde kıyafetlerin yüksek etkisi inkâr edilemez.

Gelelim kıyafet kısmında yapmanız ve asla yapmamanız gerekenlere;

Öncelikle düz, desensiz ve soft renklerdeki ( açık yeşil, açık mavi , pudra pembe, bej) kıyafetler öncelikli tercihiniz olmalıdır. Kendinizi en iyi hissettiğiniz, ten ve saç tonunuza en uyumlu rengin sakin, açık tonda bir hali uygun olacaktır. Karışık desenler, fosforu renkler, abartılı hareketlilik dikkati sizin üzerinizden kaydırabilir ve göz yorabilir.

Kıyafet modeli kısmında ,dekolteyi kendinize güvendiğiniz tek bir alanda toplamak en çekici tercihtir. Örnek olarak ; pantolon tercih edecekseniz, güzel bir kısa üst ile tamamlayabilirsiniz ya da bir mini şort, etek tercih edecekseniz kapalı bir üst sizi daha havalı gösterecektir. Tamamen kapalı bir kombinde sırt dekoltesi oyunları yapabilirsiniz. Dengeli açıklık her zaman çok daha çekici görünmenizi sağlar.

Ayakkabı ve çanta kısmında buluşma yeri her ne kadar değişkenlik sağlayabilecek olsa da kendinizi iyi hissettiğiniz, alışkın olduğunuz bir tercih yapmanız en güvenli olandır. Yürüyemediğiniz bir yüksek topuklu ayakkabı sizi zora sokabilir ,gününüzü çekilmez kılabilir ve belki de gecenin sonundaki ufak romantik yürüyüşünüzden sizi alıkoyabilir. Bunun yerine ufak topuklar ya da düz ayakkabılar ilk buluşma için sizi daha konforlu kılacaktır ve seçeneklere daha hazırlıklı olmanızı sağlayacaktır.

Çanta ,oynamayı bilenler için biz kadınların en serbest oyun alanıdır. Dümdüz renk bir kombinde bile yapacağımız bir çanta oyunu , bizi ortamın en tarz kişisi haline getirebilir. Bir marka iddiası olmadan da renkleri, modeli doğru seçerek çantayla bir fark ortaya koymak mümkündür.

Saç ve makyaj kısmında kıyafetinizin dekolte ve modeline göre açık hafif dalgalar, bir at kuyruğu ve doğal her zaman yaptığınız hafif makyaj en iyi seçenek olacaktır. İlk görüşme için heyecanınıza yenilip yaptığınız her zamankinden farklı bir model, dışarıda tedirginlik hissetmenizi sağlayabilir. Bu yüzden ilk buluşmanızdaki güvenli seçimler daha rahat hissetmenizi sağlayacaktır.

Ve parfüm seçiminizi hafif, rahatsız etmeyen tatlı kokulardan yana kullanmalısınız. Sizden önce mekâna giren bir parfüm kokusu , parfüm ne kadar pahalı olsa da hoş olmayacaktır. Son olarak birkaç küçük takı ve hazırsınız.

Tüm bunları güler yüzünüz , zarafetiniz ,kibarlığınız, tavrınız ile tamamlandığınızda ,en iyi görünen, en tarz halinizle ordasınız.