İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan: Ödüllerin Uluslararası Boyuta Ulaşmasını Hedefliyoruz

İlk olarak Mayıs 2017’de gündeme gelen İlim Yayma Ödülleri, aradan geçen 4 yılda Türkiye’nin saygın akademik ödülü olma yolundaki yapısını güçlendirerek çalışmalarını devam ediyor. Türkiye’nin her coğrafyasından nitelikli başvuruların alındığı Türkiye’nin Akademi Ödülleri, aralık ayında törenle sahiplerini bulacak.

TOPLAM 1111 TAMAMLANMIŞ BAŞVURU YAPILDI

Bu sene ikinci kez gerçekleşecek ödül programına gösterilen ilgi, İlim Yayma Ödülleri’ne olan güvenin ve inancın tam olarak sağlandığını ortaya koydu. 20 Mayıs 2021 tarihinde başlayan ve 31 Temmuz 2021 tarihinde sona eren İlim Yayma Ödülleri 2021 yılı başvuru sürecinde, toplam 5.021 kişi başvuru sistemine giriş yaptı. Bunlar arasında 159 üniversite ve 34 diğer kurum ve kuruluştan 428’i kadın, 683’ü erkek olmak üzere toplam 1111 başvuru tamamlandı. Tamamlanan başvurularda alınan temel eser türlerinde; Deneysel Araştırma, Tez, Kitap, Makale, Patent, Uygulama ve Ürün Geliştirme yer aldı.

2021 İlim Yayma Akademi Ödülleri için Beşiktaş Four Seasons Hotelde basın toplantısı düzenlendi. Törene İlim Yayma İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy ve Vakıf Mütevelli Heyeti ile törene destek veren sponsorların temsilcileri katıldı.

Türkiye’nin saygın ve prestijli “Akademik Ödülü” hedefiyle 2 yılda bir düzenlenen İlim Yayma Ödüllerine Türkiye’nin önde gelen kurumları sponsorluk desteği veriyor. Turkcell, Hayat, Tosyalı Holding ve MNG Şirketler Grubu’nun ana sponsorlar olduğu ödüllerde, ASELSAN, Aksa, Emlak Konut, Memorial Platin sponsor; TKBB (Türkiye Katılım Bankaları Birliği), Megasan, EVYAP, Torkam Holding altın sponsorlar olarak yer alıyor. Ödüllerin İletişim sponsorluğunu ise Demirören Medya üstleniyor.

N. Bilal Erdoğan: Ödüllerin Uluslararası Boyuta Ulaşmasını Hedefliyoruz’’

İlim Yayma Akademi Ödülleri 2021 basın toplantısında konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, ödüllerin aralık ayında sahiplerini bulacağını söyledi:

‘’İlim yayma ödüllerimizin ikincisini 19 Aralıkta Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleştireceğiz. Bu sene çok olumlu gelişmeler var. Bizlerin sizlerden beklentimiz bu ödüllerin başarısı başvuruların kalitesine bağlı. Biz bir değerlendirme kriteri işletiyoruz. Doğru adrese ödülleri teslim edeceğimize inanıyoruz. Her geçen ödülde algoritmamızı daha da geliştiriyoruz. Bu ödüle aday olma ve aday gösterilme akademi dünyasının daha keşfedilmesini istiyoruz. Amacımız başarılı akademik kariyerlere özenilmesini sağlamak. Akademik araştırma denince sadece mühendislik anlaşılmasın, sosyal bilimler de. Başarılı parlak çocukların bu alanda teşvik edilmesi.. Ödül sahiplerimizin tanıtılması önemli… Ödül alan akademisyenlerimizi ödülle destekliyoruz. Araştırma alanları kamuoyuna ne kadar mal olursa özendirici vasfı o kadar desteklenmiş olur. Uluslararası yankısıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu ödüllerin uluslararası hüviyet kazanması için çalışıyoruz. Doğal süreci olduğunu inanıyoruz hem de uluslararası ülkemizdeki ilim yayma gibi 70 yıllık geleneğin dünyada ilmin yayılmasını ümit ediyoruz. İlim yayma vakfımızı ilim yayma cemiyetimiz kurarken vakfın senede memleket dahilinde ve haricinde ilmin yayılmasına, beynelminel misyon yüklemiş. İnşallah ödüllerimizin gelişimi uluslararası boyuta taşınmasıyla da vakfımızın misyonu tam anlamıyla yerine gelmiş olacak.’’

Yusuf Tülün: Eğitimde Gençlerimizin Yetişmesine Katkı sağlıyoruz’’

İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün ise cemiyetin 1951 yılında kurulduğunu belirterek Anadolu’nun bağrından kopup gelen ilim tahsili için büyük şehirlere gelen çocuklara eğimini destekleyen barınma ve burs ihtiyacını sağlayan bir kurum olduğunu söyledi:

‘’70 yıllık tarihimiz ilme hizmet ibadettir anlayışımızla sürdürdüğümüz çalışmalarımız artık kamuoyunun da malumunda. Eğitim alanındaki eksikleri kapatma hususunda devletimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kendi alanımız ve kendi işimiz dışında başka bir şeyle de ilgilenmeyerek işimize odaklanarak zamanımızı değerlendiriyoruz. Eğitimin her alanında yer alan gençlerimizin yetişmesine geçmişte olduğu gibi bugün de katkı sağlamaya çalışıyoruz. 1973 yılından itibaren yükseköğrenim talebeleriyle de özel olarak ilgilenmeye başlamışız. Bütün fakültelerde okuyan öğrencilere de imkan sağlamaya çalışmışız. Üniversitelerle de işbirliğimizi sürdürüyoruz. Bugün İlim Yayma Cemiyeti’nin Türkiye’de 178 şubesi 189 öğrenci yurdu ve 67 eğitim merkeziyle eğitime ve öğretime hizmet etmeye devam ediyoruz. İlki 2019 yılında verilen İlim Yayma Ödüllerinin bu yılki ödüllerinin gördüğü ilgi bizleri çok memnun etti. Markalaşmış olan bu ödüllerin tüm akademi camiasına motivasyon olması, ülkemiz adına yeni cevherlerin keşfine imkan sağlaması en büyük temennimizdir. ‘’

Prof. İdris Sarısoy: ’’Kadın Bilim İnsanı Başvurusunda Artış Var’’

İlim Yayma Akademik Danışma Kurulu Başkanı Prof. İdris Sarısoy, toplantıdaki konuşmasında, “2017 yılında 30 kişilik ekiple çalışmaya başladık. 2 yıl boyunca dünyada bu alanda ne tür çalışmalar yapılıyor bunları inceledik. Dünyada nasıl bu tarz çalışmalar yapıyor diye araştırdık. Bir ödül sistemi ortaya koyduk” dedi. İlim yayma ödüllerinin benzerlerinden farkını da anlatan Sarısoy, “2019’da 106 üniversiteden başvuru geldi, bugün 159 üniversite başvurdu. Diğer kurumlarda çalışanlar da var. 2019 yılında 15 kurumdan, 2021 yılında da 34 kurumdan başvuru geldi. Toplam 125 bilim insanıyla bu sonuçları değerlendirmiş olduk. 2019 yılından bugüne kadın bilim insanı başvuru oranında da artış oldu. Bu oran 2019’da yüzde 22 iken bugün yüzde 38’e çıktı. Bu gurur ve umut verici” dedi.

ÖDÜL TÖRENİ CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞECEK

Başvurular arasından ödül almaya hak kazananlar; çok sayıda seçkin ismin katılımıyla düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Aralık ayında düzenlenecek törende toplam üç kategoride finale kalan çalışmalar, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla mükâfatlandırılacak.