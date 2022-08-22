İletişim sektöründe Finar’dan altın başarılar!

Merkezi New York'ta bulunan ve tüm dünyada yatırımcı ilişkileri profesyonelleri tarafından raporlamanın Oscar'ları olarak nitelendirilen ARC Awards sonuçlandı. Faaliyet, sürdürülebilirlik ve entegre raporlama alanında uzun yıllardır önemli ödülleri Türkiye’ye getiren Finar, başarı geleneğini sürdürdü. Finar tarafından üretilen raporlar, farklı tasarım ve içerik kategorilerinde 17 Altın, 5 Gümüş, 4 Bronz, 6 Onur olmak üzere toplam 32 ödüle layık görüldü.

ARC Awards yarışmasına geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi dünyanın dört bir yanından çok sayıda çalışma başvurdu. Finar imzası taşıyan 11 şirketin raporu, 33 ülkeden 1.600’ü aşkın çalışması arasından sıyrılarak ödüllere ulaştı.

Finar Ajans Başkanı Baki Kara

“Türkiye adına gururluyuz”

Konu hakkında açıklamada bulunan Finar Ajans Başkanı Baki Kara “ARC Awards yarışmasında aldığımız her ödülü çok değerli buluyoruz. İletişim sektöründe birçok uluslararası ödül organizasyonu bulunuyor. Gerek katılım sayısı, gerek katılımcı şirketlerin büyüklüğü, gerekse objektif değerlendirme kriterlerini dikkate aldığımızda bu yarışmanın önemi ortaya çıkıyor. Büyük ödülleri ülkemize getirmek, bizim için büyük mutluluk ve gurur kaynağı... Geçtiğimiz yıllarda bu yarışmada ‘dünyanın en iyi faaliyet raporu ajansı’ ve ‘dünyanın en iyi faaliyet raporu’ ödüllerini kazanmış bir ajans olarak bu seneki performansımızla, yine yarışmadaki en büyük ödüllere de talibiz.” dedi.

Finar tarafından üretilen raporların kazandığı ödüller şöyle:

Türkiye Sigorta 2021 Faaliyet Raporu

4 Altın-1 Gümüş-1 Bronz-1 Onur

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı 2021 Entegre Faaliyet Raporu

4 Altın-1 Gümüş

ÜNLÜ & Co 2021 Faaliyet Raporu

3 Altın

Türk Hava Yolları 2021 Faaliyet Raporu

2 Altın-1 Bronz

Halkbank 2021 Entegre Faaliyet Raporu

1 Altın-1 Gümüş-2 Onur

VakıfBank 2021 Entegre Faaliyet Raporu

1 Altın-1 Gümüş-1 Onur

Şişecam 2021 Faaliyet Raporu

1 Altın-1 Onur

Garanti BBVA Factoring 2021 Faaliyet Raporu

1 Altın

Cargill - 1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı 2021 Sezonu Sosyal Etki Ölçümleme ve Yatırımın Sosyal Geri Dönüşü (SROI) Raporu

1 Gümüş-1 Bronz

Fibabanka 2021 İnteraktif Faaliyet Raporu

1 Bronz

Aksa Doğalgaz 2021 Faaliyet Raporu

1 Onur