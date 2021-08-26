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İletişim Başkanlığı Yardımcılığına Evren Başar atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılığına Evren Başar atandı.
Güncel 26.08.2021, 09:02
Resmi Gazetenin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İletişim Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Evren Başar atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.