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İletişim Başkanlığı Yardımcılığına Evren Başar atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılığına Evren Başar atandı.

Güncel 26.08.2021, 09:02
İletişim Başkanlığı Yardımcılığına Evren Başar atandı

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İletişim Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Evren Başar atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

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