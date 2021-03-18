İletişim Başkanlığı'ndan, 'Çanakkale Zaferi' dijital gösterimi

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale destanını ve bu destanı yazan kahramanları anmak ve tarihi bilinci yeni nesillere aktarmak amacıyla '360 Kültür Sanat' kapsamında 18 Mart Çanakkale Zaferi Dijital Gösterimi düzenlenecek. Başkanlık tarafından yeni iletişim araçları, hologram ve özel projeksiyon teknolojileri kullanılarak sunulan gösterimde, Çanakkale Deniz Savaşı, dönem fotoğrafları ve kahramanlık hatıralarıyla anlatılacak. Çanakkale Savaşları sırasında cephede çekilen fotoğraflar, hikayeleri ve kahramanları video mapping tekniği ile sunulacak. Marmaray Yenikapı İstasyonu'ndaki 18 Mart Çanakkale Zaferi Dijital Gösterimi’nin resmi açılışı, Çanakkale Zaferinin 106'ncı yıl dönümünde düzenlenecek bir dizi program kapsamında bugün saat 11.00'da gerçekleşecek. Dijital sergi, 31 Mart 2021 tarihine kadar 11.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.