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İletişim Başkanı Altun'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına yönelik açıklama
İletişim Başkanı Altun, son günlerde tartışma konusu olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları hakkında açıklamada bulundu.
Güncel 28.08.2020, 13:41
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İletişim Başkanı Altun:"Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gündelik ve suni tartışmaların şekillendireceği etkinlikler değildir. Söz konusu kutlamalar devlet ciddiyetine uygun bir şekilde aylar öncesinden yapılan planlamalara uygun bir şekilde icra edilecektir."
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