İlber Ortaylı: Türkiye'nin Afganlara ihtiyacı var

Tarihçi İlber Ortaylı, Türkiye'nin Afgan göçmenlere ihtiyacı olduğunu söyleyerek Suriyeliler ile karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Ortaylı, Afgan göçmenlerle ilgili oldukça tartışılacak sözler söyledi. Afganistan'da Taliban rejiminin yeniden iktidara gelmesiyle birlikte Türkiye'ye kaçan Afganlılar'ın Suriyeliler'den farklı olduğunu savunan Ortaylı, Suriyeliler'in istihdam edildikleri alanlarla ilgili Türkiye'nin ihtiyacı olmadığını söyledi.

Türkiye'de köyden kente oluşan göç nedeniyle üretimde sorunlar yaşandığını belirten Ortaylı, özellikle taşrada Afganlara ihtiyaç olduğunu anlattı. Ortaylı, Türkiye'nin demografisinin değişmeyeceğini ileri sürdü.