İLBER ORTAYLI GAİN’DEKİ GÜNDEM PROGRAMINDA TRUMP’IN GİDİŞİNİ YORUMLADI

İlk bölümünde; Amerika Birleşik Devletleri’nin 45. Başkanı olan Donald Trump ve seçim süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İlber Ortaylı; Türkiye ve Dünya’nın gündemini belirleyen konuları ele alıyor.

Programda işini kaybeden, iş bulamayan ve birikimleri eriyen küçük – orta ve alt sınıfların geleceği belirleyebileceğini ifade eden Ortaylı, “ABD’de çok önemli bir kesim 'Subsistence Level' dediğimiz ‘Asgari Geçim Düzeyi’nin çok altında bir yaşam sürüyor.” dedi. Trump’ın gidişini de yorumlayan Ortaylı konuyla yönelik kendi bakış açısını “Türkiye ve Amerika arasındaki ilişkilerde bir değişiklik olmayacağını düşünüyorum.” sözleriyle ifade etti.

Deneyimli tarihçi İlber Ortaylı, Türkiye’nin yeni nesil video içerik platformu GAİN’e özel hazırladığı programı ile gündemin nabzını tutmaya devam edecek!