İlber Ortaylı Atatürk'ün ölüm sebebini açıkladı!

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Haber Global'da Candaş Tolga Işık'ın programına konuk oldu. Atatürk'le ilgili çarpıcı değerlendirmeler yapan Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Atatürk'ün ölüm sebebi siroz hastalığı mı?" sorusunu da cevapladı.

İşte İlber Hoca'nın o sözleri:

Onu çok söylüyorlar. Şunu herkes söylüyor, Atatürk sinirli, biraz sabırsız. Doktor sevmeyen, doktora tahammülü olmayan bir hasta karakter itibariyle. Sağlık kurallarına uymuyor. Atatürk'ün içkisinden ve sigarasından bahsedin. Bizim gibi plastik filtreli sigaralar içmiyor ama içiyor yani paket paket. Onu içen adam iflah olmaz.

Evet. Atatürk'ün 1935'ten beri çok hasta olduğu söyleniyor. Uykusu düzensiz, yemesi içmesi düzensiz. Yorgunluk var ve bazı şeylerde de çekimsizlik söz konusu. Mesela 35 Trakya olaylarının gizlendiği. Bunun kendisinden gizlendiğini sonradan öğrendiği ve kabinede iç çatışmanın bu yüzden çıktığı söyleniyor. Ki bu doğru. Bazı olaylar bunu ispatlıyor. Ağır hastadır. Ve nihayet 38'de aramızdan ayrıldı.