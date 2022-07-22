İlahiyatçı Cemil Kılıç'ın skandal sözleri soruşturmaya neden oldu!
Cemil Kılıç'ın Kuran-Kerim'in Allah kelamı değil, Resul kelamı olduğunu ifade etmesi sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'nın Kılıç hakkında soruşturma açtığı belirtildi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), dile getirdiği farklı görüşleriyle dikkat çeken İlahiyatçı Cemil Kılıç hakkında soruşturma başlattı.
Mil Diyanet Sendikası'na dayandırılan habere göre, MEB, Kuran-ı Kerim hakkında bazı ifadeler kullanıp tartışmalara yol açan Cemil Kılıç'a soruşturma açtı.
Mil Diyanet-Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Mil Diyanet-Sen'in görevden alınmasını talep ettiği Cemil Kılıç hakkında MEB Teftiş Kurulu Başkanlığınca soruşturma başlatıldığı tarafımıza bildirildi." ifadesini kullandı.
Kılıç, geçtiğimiz günlerde Kuran-ı Kerim'in Allah kelamı olmadığını ifade eden bir dizi açıklamada bulunmuştu.
Allah tasavvurunun panteist bir içeriğe sahip olduğunu vurgulayan Kılıç şöyle demişti:
"Kutsal kitaplar Allah kelamı değil resul kelamıdır. Vahiy kavram ve anlamdır, kelam değildir. Allah konuşmaz. Zira konuşmak insansı bir özelliktir. Kur'an Allah'ın kitabıdır, kelamı değildir."
kaynak: Mepa News