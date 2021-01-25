İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE HAZIR BİR İSTANBUL TASARLIYORUZ

FLORYA / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ev sahipliğini Rotterdam (Hollanda) Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb’in gerçekleştirdiği çevri içi 2021 İklim Uyum Zirvesi’ne (CAS 2021) katıldı. 25-26 Ocak tarihleri arasında, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek olan etkinliğin ilk gününde, “Şehirlerde İklim Adaptasyonunu Hızlandırma Üzerine Ortak Bildiri - 1000 Şehir Şimdi Uyum Sağlıyor Küresel Programı” konulu bir forum düzenlendi. Forumun moderatörlüğünü Küresel Uyum Merkezi CEO'su Prof. Dr. Patrick Verkooijen yaptı. Forumun karşılama konuşmasını Rotterdam (Hollanda) Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, açılış konuşmasını ise, Küresel Uyum Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve 8. BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon yaptı. Forumda ilk olarak, Ban Ki-Moon’a, programla ilgili bir sunumda bulundu.

“HEPİMİZ ŞİMDİ UYUM SAĞLAMALIYIZ; ÇÜNKÜ YARIN ÇOK GEÇ OLACAK”

Sunumun ardından, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu dünyanın farklı ülkelerinden 14 büyük şehrin belediye başkanları birer konuşma yaptı. Günümüzde, iklim değişikliği ve sonuçlarının dünyamızı her zamankinden daha fazla tehdit ettiğini vurgulayarak konuşmasına başlayan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bu nedenle, iklim değişikliğine karşı çözüm geliştirmek için sıkı çalışan kıymetli kişileri bir araya getiren ‘İklim Adaptasyonu Zirvesi 2021 Belediye Başkanları Forumu’nda yer almaktan memnuniyet duyuyorum. Dünya nüfusunun yüzde 55’ini barındıran kentler, iklim değişikliğinde hem baş aktör hem de mağdurdur. Kentlerin katılımı olmaksızın küresel bir çözümün söz konusu olamayacağını ve kentlerin acilen harekete geçmesi gerektiğini biliyoruz. İlham veren bir kent olarak, İklim Adaptasyonu Zirvesi ve C40’ın gündemindeki yer alan konulara küresel çözümler bulma amacıyla, daha aktif ve lider bir rol almayı arzu ediyoruz. Hepimiz şimdi uyum sağlamalıyız; çünkü yarın çok geç olacak.”

“ÖNCÜ BİR ROL ÜSTLENECEK ENERJİYE SAHİBİZ”

Yönettiği kentin 16 milyonluk nüfusuyla Avrupa’nın en büyük metropolü olduğunun altını çizen İmamoğlu, “İstanbul, Türkiye’deki tek C40 üyesidir. Genç bir nüfusa ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Gelecek için hazırlıklı olmalıyız ve iklim değişikliği konusunda öncü bir rol üstlenecek enerjiye sahibiz. Seçim kampanyamın sloganı şuydu: ‘Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var’. İklim adaptasyonu ve etkilerinin hafifletilmesi uzun bir süreç, fakat İstanbul olarak bu mücadelede, gençliğimize ve kolektif enerjimize güveniyoruz. Dirençli bir şehir olmak için, geleceğin sorunlarına bugünden kapsayıcı ve sürdürülebilir çözümler buluyoruz. Bu bağlamda, bugün ‘İklim Eylem Planı’ çalışmamıza devam ediyor ve akıllı şehir çözümlerine dayalı, çevre dostu, ulaşım altyapısı, gıda ve tarım politikaları ile atık ve uzun vadeli su yönetimi alanlarında sürdürülebilir çözümlere öncelik tanıyan İstanbul 2.0’ı tasarlıyoruz” dedi.

“POTANSİYEL KRİZLER İÇİN HAZIRLIK YAPIYORUZ”

Kuraklık, sel ve deprem gibi potansiyel krizler için de hazırlık yaptıklarına vurgulayan İmamoğlu, “İklime karşı dirençli ve yeşil bir İstanbul için, pek çok alanda en iyi ve en güncel uygulamaları hayata geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl, 4 milyon metrekare aktif yeşil alan oluşturduk. Yoğun yağış durumlarında sel riskini ortadan kaldırmak üzere, şehrin her köşesinde tasarladığımız yağmur suyu tünelleri ile iftihar ediyoruz. Kuraklık riskine karşı ise, İstanbulluların su tüketimini azaltmak için kampanyalar düzenliyor ve temiz su için başlıca su kaynaklarının kıyılarında temizleme çalışmaları yapıyoruz. Şehrimizde bulunan yaklaşık 800.000 binayı güçlendireceğiz. İklim Adaptasyon Zirvesi 2021 ile C40 gündemine paralel olarak bu konularda öncü olmak bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.

“HIZLI VE YARATICI ÇÖZÜMLER SUNMAK ZORUNDAYDIK”

“Beklenmedik Kovid-19 krizi, acil durumlara müdahale yaklaşımımızda radikal bir değişikliğe neden olmuştur” diyen İmamoğlu, “Genç nüfuslu bir şehir olarak, diğer şehirlerden daha hızlı ve yaratıcı çözümler sunmak zorundaydık. Sağlık uzmanlarının yanı sıra temel çalışanlar olarak belediye personelimiz, hayatın akışını sürdürmede kritik bir rol oynamıştır. Bu süreçte yüz binlerce ailenin gıda, ekmek ve su ihtiyacını kendi organizasyonlarımızla karşıladık. Sürdürülebilir ulaşım, yeşil alan ve dijital dönüşüm projelerimizle, milyonlarca düşük vasıflı iş gücüne önemli bir istihdam kapısı açtık” bilgilerini paylaştı.

“7,6 MİLYAR İNSAN İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Pandemi sürecinin yeşil alanların önemini bir kez daha ortaya çıkardığını belirten İmamoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

“Tüm küresel konularda kolektif ve somut eylem, bugün her zamankinden daha çok gereklidir. İklim değişikliği de bunlardan biridir. Kentlerin bu konudaki rolü inkâr edilemez. İklim değişikliğinin etkileriyle mücadele etmek için sarf ettiğimiz her çabaya büyük bir tutku, ilgi ve genç bir enerjiyle katılıyoruz. Diğer şehirlerle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmaktan, bu konuda ortak etkinliklere katılmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu nedenle, bugün burada olmaktan dolayı duyduğumu memnuniyeti bir kez daha belirtmek isterim. Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var ve 7,6 milyar insan için çalışıyoruz. İş birliğimizi daha da ileriye taşımak için önümüzdeki günlerde düzenlenecek diğer etkinliklerde sizlerle tekrar bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.”

HER KITADAN BELEDİYE BAŞKANLARI KATILDI

Konuşmacılar arasında İmamoğlu ile birlikte şu isimler yer aldı:

Miami (ABD) Belediye Başkanı Francis Suarez.

Christchurch (Yeni Zelanda) Belediye Başkanı Lianne Dalziel.

Milano (İtalya) Belediye Başkanı Giuseppe Sala.

Jakarta Vali Yardımcısı (Endonezya) Ibu Vera Revina Sari.

Antwerp (Belçika) Belediye Başkanı Bart De Wever.

Beira (Mozambik) Belediye Başkanı Daviz Simango.

Atina (Yunanistan) Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis.

Paris (Fransa) Belediye Başkanı Anne Hidalgo.Akra (Gana) Belediye Başkanı Adjei Sowah.

Surat (Hindistan) Belediye Komiseri Shri Banchhanidhi Pani.

Khulna (Bangladeş) Belediye Başkanı Talukder Abdul Khaleque.

Tiran (Arnavutluk) Belediye Başkanı Erion Veliaj.

Manchester (Birleşik Krallık) Belediye Başkanı Andy Burnham.

Forum, Ahmed Aboutaleb’in kapanış konuşmasıyla son buldu.

CAS 2021 NEDİR?

İklim Uyum Zirvesi (CAS 2021), gelecek on yılda iklim değişikliğinin kaçınılmaz ve yaklaşmakta olan etkilerine karşı toplumların ve ekonomilerin adapte olma çabalarını hızlandırmak, yenilemek ve ölçeklendirebilmek amacıyla toplanan, çevrimiçi küresel bir konferanstır. Temel amacı, doğa temelli çözümler, kentsel su dirençliliği çözümleri için dönüşüm kapasitesi oluşturmaktır. Bunun yanı sıra küresel bir ittifakı içeren kapsamlı bir önlem paketi ile 2030 yılına kadar 1000 şehirde uyumu hızlandırarak ilk 100 şehirde eyleme geçmektir. Programın odak noktası, şehirlerdeki iklim uyumunu kapsayıcı ve dirençli bir COVID-19 iyileşme sürecinde kaldıraç olarak kullanmaktır. Bu yolu izleyerek iklim değişikliğine uyum sağlama konusunda Paris Antlaşması hedeflerini takip etmektedir.

HEDEFLERİ NELERDİR?

Oturum katılımcıları, aşağıdaki 5 ilkeyi uygulayarak, en savunmasız kentsel toplulukları desteklemek ve 10 yıl boyunca küresel olarak kentsel iklim uyumunu hızlandırmaya ve ölçeklendirmeye yardımcı olmak için birlikte çalışmayı hedeflemektedir:

1. Eşitliğe ve dünyadaki en savunmasız ve yoksul topluluklara ve yerleşim yerlerine odaklanarak şehirlerde kentsel adaptasyonu ve iklim direncini güçlendirmek ve ölçeklendirmek.

2. İklim risklerine yönelik suya dayanıklı şehirler inşa etmek ve doğa temelli çözümleri artırmak.

3. Şehirler için yetki ve finansman artışını savunmak.

4. Kentsel uyum konusunda bilgi ve kapasitenin geliştirilmesi ve şehirler arasında iş birliğinin derin, uzun vadeli ve sistemik değişimini sağlamak.

5. İş birliğini ve etkiyi en üst düzeye çıkarmak ve uygulamayı hızlandırmak için yöntemleri, akıllı yenilikleri ve eylemleri koordine etmek.