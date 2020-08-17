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İkinci el cep telefonu satışında yeni dönem!
Ticaret Bakanı Pekcan, "İkinci el cep telefonları, tabletler sertifikalı ve garantili satılacak." dedi.
Güncel 17.08.2020, 11:45
2011
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bakanlığımızca hazırlanan ve son aşamaya gelen yeni düzenleme ile ikinci el piyasada sıklıkla alışverişe konu olan cep telefonu ve tabletler, belirli bir standartta yenilenerek, sertifikalı ve garantili bir şekilde tekrar satışa sunulabilecek." dedi.
Bakan Pekcan, "Kullanım ömrü dolmamış cihazların ekonomiye kazandırılıp ithalatın azaltılmasını, tüketicilerin uygun bedelle alım yapmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.
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