İKİ TÜRK BİLİM İNSANI DÜNYA MEDYASINDA!
ABD'li Pfizer şirketiyle ortak geliştirdikleri Kovid-19 aşısıyla insanlığa umut aşılayan Türk kökenli bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci, dünyanın en ünlü dergilerinden TIME'ın yeni yıl sayısının kapağında yer aldılar.
Dünyanın en prestijli ve tanınmış dergilerinden TIME, koronavirüs aşısı ile dünyaya umut veren Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi kapağına taşıdı.
2021'in ilk sayısında çift kapakla çıkan TIME, ABD sayısında Kongre baskınına yer verirken, 'The Year Ahead' özel sayısında ise "Aşı Devrimi" manşetiyle kapakta Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye yer verdi.
Almanya'nın en büyük ilaç firmalarından BionTech'in kurucu ortakları olan Şahin ve Türeci ABD'li Pfizer şirketiyle ortak geliştirdikleri Kovid-19 aşısının gösterdiği başarıyla dünya gündeminin bir numarasına yerleşti ve koronavirüs salgınıyla mücadelede en önemli isimler haline geldi.
Şahin ve Türeci'nin mucitleri olduğu Pfizer / BionTech aşısı hali hazırda dünyada birçok ülkede yaygın olarak kullanılmaya başlanmış durumda.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|16
|34
|2. Fenerbahçe
|16
|32
|3. Gaziantep FK
|16
|31
|4. Alanyaspor
|17
|30
|5. Galatasaray
|16
|30
|6. Hatayspor
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|7. Trabzonspor
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|26
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|16
|21
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|16
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|19
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|16
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|13
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|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
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|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
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|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
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|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Barcelona
|17
|31
|4. Real Sociedad
|18
|30
|5. Villarreal
|17
|29
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
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|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|18
|21
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|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
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|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
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