İki kardeşin 20 yıllık küslüğünü vali gözyaşlarıyla bitirdi

Vali Aydoğdu aralarındaki tarla anlaşmazlığı nedeniyle yaklaşık 20 yıldır konuşmayan yakın zamanda taşlı sopalı kavga ile birbirlerini yaralayan Yıldız ailelerini yaşadıkları Hüyük Yaylasında ziyaret etti. Aydoğdu, beraberinde İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Hikmet Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ile Yıldız ailesinin iki kardeşi Fehmi Yıldız (66) ve Kazım Yıldız (56) ile görüştü. İki kardeş ve çocuklarını barış masasına oturmaya davet eden Vali Aydoğdu iki kardeşin karşılıklı iddialarını dinledi. Vali Aydoğdu, sahip oldukları arazileri, her iki kardeşin yaptığı tarımsal faaliyetleri ile bölgede örnek işletmelere sahip olduklarını belirterek; yıllardır süregelen anlaşmazlığa son vermelerini istedi. Her iki aile mensuplarının kendileri ve çocuklarının huzuru için barışmaları gerektiğini vurgulayan Vali Aydoğdu, 6 ve 12 dekarlık tarlaların sorun oluşturduğu anlaşmazlığı ortadan kaldırmak için varsa çözüm önerileri ile ortaya koymalarını ya da yapacağı teklifi kabul etmelerini istedi. Yapılan uzun tartışma ve yükselen tansiyon karşısında tarafları sükunete davet eden Vali Aydoğdu, aileleri uyardı.