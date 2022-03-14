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İhracatçılar sandığa gidiyor

Türkiye’ye 2021 yılında 225 milyar doların üzerinde döviz kazandıran, 2022 yılı için 250 milyar dolar ihracat hedefleyen sayıları 103 bini aşan ihracatçılar, 2022-26 yılları arasında Türkiye’nin ihracatına yön verecek kadroları belirlemek için Nisan ayında sandığa gidiyor.

Güncel 14.03.2022, 10:07
İhracatçılar sandığa gidiyor

2021 yılında 16 milyar 325 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koyan Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinde de Nisan ayında seçim heyecanı yaşanacak. Ege İhracatçı Birlikleri Genel Kurul takvimini ilan etti. EİB’de 12 ihracatçı birliğinde yönetim kurulları denetim kurulları yenilenecek.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi

Genel kurulların ihracatçı birliklerinin en üst karar ve istişare mekanizması olduğuna işaret eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, genel kurullara katılma hakkı olan tüm ihracatçıları genel kurullara katılmaya ve ihracatın artması için görüş ve önerilerini paylaşmaya beklediklerini vurguladı. 

İlk kez online başvuru yapılabiliyor

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinde 5 bin 409 firmanın genel kurullara katılım hakkı olduğunu aktaran Eskinazi, “Katılımı artırmak ve başvuruları kolaylaştırmak için bu yıl ilk kez elektronik imza sahibi firmalardan online başvuru kabul ediyoruz. Bu yöntemle başvuru kabul eden ilk ihracatçı birliği olduk” dedi. 

Dünya genelinde 2 yıldır pandemi yaşandığını, pandeminin dünya ticaretinde dengeleri sarstığını anlatan Eskinazi sözlerini şöyle sürdürdü: “Son günlerde de Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyanın tansiyonu daha da yükseldi. Türkiye ihracata dayalı bir ekonomik model benimsemiş durumda, ekonomik hedeflere ulaşabilmek için ekonomi politikalarını dünyadaki tansiyonu hesaba katarak, ihracatın önündeki taşları temizleyecek şekilde oluşturmak gerekiyor. Genel kurullarımız, bu beklentimizi dile getireceğimiz bir zemin oluşturacak. Türkiye, 2022 yılında 250 milyar dolar ihracat hedefini tutturmak istiyorsa Ankara ihracatçıların sesine kulak vermeli.” 

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinde Nisan ayında seçimli genel kurullar gerçekleştirilecek.

Maraton Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğiyle başlayacak

Ege İhracatçı Birlikleri’nde seçim maratonu, 2017-2021 yılları arasında ihracatını yüzde 60’lık artışla 740 milyon dolardan, 1,2 milyar dolar seviyesine çıkaran Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’yle başlayacak. Birlik üyesi 514 ihracatçı 1 Nisan 2022 tarihinde genel kurulda buluşacak.

2022 yılının ilk iki ayında ihracat rekorları kıran, 5 kg. üzeri ambalajlardaki zeytinyağı ihracatına getirilen yasakla sarsılan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Genel Kurul için ilk toplantı tarihini 5 Nisan 2022 olarak belirlerken, ilk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması durumunda 12 Nisan 2022 tarihinde genel kurulunu gerçekleştirecek. 

Pandemi döneminde Türkiye’nin ilk sanal fuarını gerçekleştiren Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, genel kurul için ilk toplantı tarihi olarak 6 Nisan 2022 tarihini tayin etti. EDDMİB ilk toplantıda gerekli çoğunluğu sağlayamazsa, 14 Nisan 2022 tarihinde genel kurulunu yapmış olacak. 

7 Nisan’da üç genel kurul olacak

2021 yılında gerçekleştirdiği 2 milyar 241 milyon dolarlık ihracatla EİB bünyesinde ihracat lideri olan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin, seçimli genel kurulu 7 Nisan 2022 tarihinde yapılacak. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nde genel kurula katılma hakkına sahip 907 firma bulunuyor.

Ege Bölgesi Moda Endüstrisini temsil eden, 2021 yılında 1,9 milyar dolarlık ihracata imza atan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin genel kurulları da 7 Nisan 2022 tarihinde arka arkaya yapılacak. EHKİB’in 583, ETHİB’in ise; 206 üyesinin genel kurula katılma hakkı bulunuyor.

Türkiye’nin su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatında lider konumdaki Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin genel kurulunun 8 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor. 

2022 yılına ihracat rekorları kırarak giren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, önümüzdeki 4 yıl birliği yönetecek kadroları seçmek için 14 Nisan 2022 tarihinde buluşacak. Çoğunluk sağlanamazsa belirlenen ikinci tarih ise; 21 Nisan 2022 oldu.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’de, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’yle eş zamanlı tarihlerde genel kurul yapmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye’de sektöründe tek ihracatçı birliği olan Ege Tütün İhracatçıları Birliği’nde genel kurul toplantısının 15 Nisan 2022 tarihinde yapılması hedefleniyor. Çoğunluk sağlanamazsa tütün ihracatçıları 18 Nisan 2022’de bir araya gelecekler.

Türkiye’nin ilk ihracatçı birliği Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde ilk toplantı tarihi 13 Nisan 2022, ikinci toplantı tarihi 20 Nisan 2022 olarak tespit edildi. EKMMİB’te 8 yıldır başkanlık yapan, aynı zamanda EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı olan Birol Celep, kanun gereği başkanlık görevini başka bir ihracatçıya devredecek. 

EİB bünyesindeki 11 ihracatçı birliğinin genel kurul toplantıları, Ege İhracatçı Birlikleri’nde yapılırken, Ege Maden İhracatçıları Birliği bin 123 üyesinin yoğun katılımını organize edebilmek adına Genel Kurul Toplantısını Tarihi Havagazı Fabrikası’nda yapma kararı aldı. 

EMİB’in genel kurulunu ilk toplantı tarihi olan 19 Nisan 2022 Salı günü yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin 6. Başkanı olarak 8 yıldır görev yapan, EİB Koordinatör Başkan Yardımcılığı görevinide sürdüren Mevlüt Kaya 2 dönem kuralı gereği aday olamıyor, Kaya başkanlığı başka bir ihracatçıya bırakacak. 

#ihracat #sandık #türkiye #Ege İhracatçı Birlikleri
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