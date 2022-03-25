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İGA’nın Tuvalden Piksele Projesiyle NFT gelirleri TODEV’e bağış oldu

İGA İstanbul Havalimanı, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) ve Upfilts teknoloji partneri iş birliğiyle hayata geçirdiği “Hayaller Dijitale Taşınıyor – Tuvalden Piksele” projesini duyurdu. Proje kapsamında otizmli çocuklar havalimanının erişilebilir hizmetlerini deneyimleme fırsatı yakalarken, NFT satışlarından elde edilen gelir TODEV’e bağışlandı.

Güncel 25.03.2022, 14:43
İGA’nın Tuvalden Piksele Projesiyle NFT gelirleri TODEV’e bağış oldu

“Herkes İçin Havalimanı” hedefiyle, özel ihtiyaç sahibi tüm bireylerin doğduğu andan itibaren sahip olduğu hakları önemseyerek tüm misafirleri için daha “erişilebilir” bir havalimanı olma hedefine odaklanan İGA İstanbul Havalimanı, bu alandaki çalışmalarına önemli bir sosyal sorumluluk projesi de ekledi.

İGA İstanbul Havalimanı’nın, otizmli bireylerin toplum tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla başlattığı “Hayaller Dijitale Taşınıyor – Tuvalden Piksele” projesi; Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı’nın (TODEV) desteğiyle geçtiğimiz Kasım ayında hayata geçti. Proje kapsamında otistik çocuklar, hayallerindeki seyahati resimledi.  Resimler, SparkAR gibi dijital platformlara aktarıldı, sonrasında çocukların çizerken yaptıkları anlatımlardan esinlenilerek, çeşitli 2 ve 3 boyutlu dizayn programları aracılığı ile görsel efekt ve animasyonlarla güçlendirildi. Hareketlendirilerek zenginleştirilen resimlerin, AR teknolojisi ile kullanıcıların kendi sosyal medya hesapları üzerinden deneyimlenmesine imkan sağlandı. Böylece çocukların sınırsız hayal dünyaları, daha iyi anlaşılabilmeleri için dijitalleştirilmiş oldu.

İstanbul’dan Antalya’ya “Sihirli Yolculuk”

Hayaller Dijitale Taşınıyor – Tuvalden Piksele projesinin bir diğer önemli adımı çocuklara daha konforlu ve erişilebilir bir seyahat deneyimi yaşatmaktı. Çocuklar, aileleriyle birlikte İstanbul Havalimanı’nın İGA Yanımda   hizmetlerinden yararlanarak Antalya’ya seyahat etti ve The Land of Legends Tema Park’ta keyifli zaman geçirdi.

Projenin son adımı ise eserlerin NFT kopyalarının oluşturulmasıydı. Her anlamda eşsiz olan resimlerin her biri 1000 dolardan satıldı ve tüm gelir TODEV’e bağışlandı.  Ayrıca,   proje özelinde bağışta bulunmak isteyen kişiler www.tuvaldenpiksele.com sitesini ziyaret ederek TODEV’e destek olabilecek. 

Herkes için özgür ve konforlu bir seyahat deneyimi

Terminal bölgesindeki İstanbul yazısı önünde yer alan serginin açılışını gerçekleştiren İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu konuşmasında, tüm yolculara özgür ve konforlu bir seyahat deneyimi yaşatmak istediklerine dikkat çekti. Samsunlu, “Projeye katılan çocuklarımızın gözlerindeki pırıltı, bize erişilebilirlik için attığımız tüm adımların ne kadar doğru ve önemli olduğunu hatırlatıyor ve dahasını yapmak için büyük bir güç veriyor. Atölye çalışması ile ortaya çıkan, keyifli bir seyahatle süren, son dönemin çok konuşulan artırılmış gerçekliğinden de nasibini almış bu proje sanattan teknolojiye İGA İstanbul Havalimanı’nın temas ettiği ve iddiasını ortaya koyduğu pek çok alana hitap ediyor. Çocuklarımızın hayal dünyasını böyle bir teknoloji ile görebilmek, onları daha iyi anlamak hepimiz için çok değerli” ifadelerini kullandı.

#İGA #tuvalden piksele #NFT #tadev #Bağış
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