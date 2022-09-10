İGA İstanbul Havalimanı’na Yeni Ödül

Dünyanın en prestijli havalimanlarından biri olan İGA İstanbul Havalimanı, global havacılık sektörünün önde gelen yayınlarından olan Regional Air Transport Awards ödüllerinde bir ödüle daha layık görüldü. 2021 ve 2022 yıllarında Regional Air Transport Awards tarafından “Yılın Havalimanı” seçilen İGA İstanbul Havalimanı, bu sefer de 2022 Regional Air Transport Awards’ta Kurumsal Ödül’e uzanma başarısını yakaladı.

İGA İstanbul Havalimanı’nın ‘Kurumsal Ödül’e layık görüldüğü ödül töreni, 9 Eylül Cuma günü Romanya’nın Cluj kentinde düzenlendi. Panelde gerçekleştirdiği konuşmanın ardından “Kurumsal Ödül”, İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu’ya takdim edildi.

Havacılık otoritelerinden görüş alınarak gerçekleştirilen oylamaya 4 binden fazla okuyucu ve havacılık sektörünün önde gelen yöneticileri katılırken, kazananlar oylama sonucu belirleniyor. Yarışmanın geçmiş yıllarda da kazananları arasında Singapur Changi, Dubai, Lizbon ve Doha havalimanları bulunuyor. İGA İstanbul Havalimanı, Singapur Changi Airport’tan sonra üst üste “Yılın Havalimanı” seçilen ikinci havalimanı konumunda bulunuyor.

“Air Transport Awards” ödülleri, her yıl Hermes - Air Transport Organizasyonu, ATN (Air Transport News) ve ALA (America Latina Aeronoticias) ortaklığında düzenlenirken, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) gibi önde gelen havacılık sektörünün kuruluşları da seçici kurulda görev yapıyor.

Air Transport News için dünyada havalimanları konusunda uzman olan, seyahat konusunda görüşlerine başvurulan, yolculuk ve konaklama gibi konularda görüş bildirenler tarafından her yıl oylama gerçekleştiriliyor.