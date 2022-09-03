İGA İstanbul Havalimanı, “Bölgesel Havalimanlarını” Ağırladı

“İstanbul Regional Airport Workshop” (İstanbul Bölgesel Havalimanları Etkinliği), İGA İstanbul Havalimanı Havayolu ve Kargo Pazarlama Direktörü Majid Khan’ın açılış konuşması ile başladı. Havalimanlarının Covid-19 pandemisine küçülme ile cevap verdiği ve personel sayısını azalttığı bilgisini veren Majid Khan, İGA İstanbul Havalimanı’nda farklı bir yol izleyerek, geleceğe yatırım yapmaya devam ettiklerinin altını çizdi.

Şu anda 300 destinasyona uçuş imkânı sunan ve 71 havayoluna hizmet veren İGA İstanbul Havalimanı’nın, 2021 yılında 11 yeni havayolu ve 26 yeni rotayı bünyesine çektiği vurgulandı. Havacılığın pandemi sonrası toparlanması ile birlikte, tüm paydaşlar arasında yeni iş birliği düzeyinin artması gerekliliğine dikkat çekilen İstanbul Bölgesel Havalimanları Etkinliği’nde, pazar koşulları nedeniyle gerçekçi olmayan hedeflerden uzak durulması; bölgesel havalimanları için hedef listesinde uzun mesafeli rotalara sahip olmak yerine, küresel aktarma merkezleri ve bölgesel havalimanları arasında iş birliği yapılması konusu masaya yatırıldı.

Etkinlikte finansal sürdürülebilirliği desteklemek için havacılık sektöründe yeni ortaklık ve iş birliği biçimlerine ihtiyaç olduğu çağrısı yapılırken, rota geliştirmenin her zamankinden daha önemli hâle geldiğine dikkat çekildi.

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı markası THY yetkililerin Avrupa’dan 24 bölgesel havalimanı yetkilileri ile bire bir toplantılar gerçekleştirdiği etkinlikte, THY ve ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı TGA tarafından yapılan sunumlarda Türkiye ve İstanbul’un turizm piyasası için önemine değinildi. Etkinlikte, THY’nin önümüzdeki dönemlerde direkt uçuş başlatma potansiyeli olan yeni noktalarla ilgili çalışmaları değerlendireceği de ifade edildi.

THY’nin, Avrupa’da 100’den fazla varış noktası olduğu, ancak Avrupa’daki yeni varış noktalarından uzun mesafeli ağını büyütmek için İGA İstanbul Havalimanı üzerinden transferi artırması gerektiğine vurgusu yapılırken; bu nedenle ilgili tüm karar vericilerin bir araya gelmesinin önemi vurgulandı ve bu durumun da THY’nin gelecekteki ağı için ilgili pazarın analiz edilmesinde oldukça önemli olduğu kaydedildi.

Havayolu sektörünün her zaman bir potansiyeli olduğu, bu nedenle de pazara ve paydaşlara daha yakın olması gerektiği dile getirilen etkinlikte; İstanbul’a ve Avrupa’daki çok fazla gidilmemiş olan destinasyonlara turizmi yönlendirmenin Türkiye adına çok önemli olduğu gerçeğine vurgu yapıldı.

Sonuç olarak, THY ile birlikte İGA’nın Avrupa’da daha yeni rotaların açılmasına yardımcı olacağına dikkat çekilirken, bu durumun THY’nin rakiplerine karşı rekabet avantajını da beraberinde getireceği belirtildi.

İstanbul Bölgesel Havalimanları Etkinliği’nde, ürün ve hizmetlerin özelleştirilmesi söz konusu olduğunda, yakın merkez-havayolu ve merkez-havalimanı iş birliğine olan ihtiyaç tekrarlanırken; bu tür ortaklıkların, yolculara daha fazla seçenek ve esneklik sağlayarak, müşteri memnuniyetini artırılabileceği ifade edildi.