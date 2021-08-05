İETT'nin 606 Milyonluk ihalesinde en iyi teklifi kim verdi?

Otokar Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada İETT Genel Müdürlüğü’nün açmış olduğu, 100 adet dizel körüklü tip otobüs ve araçların 3 yıllık bakımını içeren ihalede en iyi teklifi verdiğini duyurdu.

Açıklamada, ihale sonucunun kesinleşmesi için, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, alıcı kurumdan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesinin bekleneceği belirtildi.

İhale bedelinin yaklaşık 606 milyon Türk lirası olduğu bildirilirken bunun şirketin 2020 yılı hasılatının yüzde 21’ine tekabül ettiği ifade edildi.