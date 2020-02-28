Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
110418
ALTIN
328.101
DOLAR
6.1779
STERLİN
8.0086
EURO
6.7870

İdlib'den kötü haberler: Şehit sayısı 22'ye yükseldi

İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında şehit sayısı 22'ye yükseldi. Hatay Valisi, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilen yaralı askerlerden bazılarının durumunun ağır olduğunu söyledi.

İdlib'den kötü haberler: Şehit sayısı 22'ye yükseldi

İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında şehit sayısı 22'ye yükseldi. Hatay Valisi, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilen yaralı askerlerden bazılarının durumunun ağır olduğunu söyledi.

28 Şubat 2020 Cuma 00:37
31 Okunma
İdlib'den kötü haberler: Şehit sayısı 22'ye yükseldi

İdlib kırsalında rejim güçlerinin TSK unsurlarına yönelik hava saldırısında 22 asker şehit oldu.

Açıklama Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan geldi. İlk açıklamasında şehit sayısının 9 olduğunu açıklayan Doğan, "Ne yazık ki bu sayı 22'ye yükseldi. Tüm askerlerimiz Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan içeri alınmıştır. Askerlerimiz hastanededir" dedi. 

Önceki açıklamasında bazı askerlerin de ağır yaralandığını söyleyen Doğan, "Yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye aldık. Hatay'daki devlet hastanelerinde tedavileri devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağolsun" diye konuştu.

"KAN İHTİYACI YOK"

Hastanelerdeki yaralılar için herhangi bir kan ihtiyacı olmadığını kaydeden Doğan şöyle devam etti:

"Tüm tedbirler alınmış, tüm sağlık personelimiz görevi başındadır. Yaralılarımıza gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Hemşehrilerimden müsterih olmalarını, hastanelerin etrafında herhangi yığılma olmamasını buradan istirham ediyorum."

Doğan yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Son Güncelleme: 28.02.2020 01:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'da salgın büyüyor: Cumhurbaşkanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı
İran'da salgın büyüyor: Cumhurbaşkanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı
Görevimiz Tehlike filminin çekimleri durduruldu
Görevimiz Tehlike filminin çekimleri durduruldu
İmamoğlu'nun Necmettin Erbakan mesajına beğeni yağdı
İmamoğlu'nun Necmettin Erbakan mesajına beğeni yağdı

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim