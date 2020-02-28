İdlib'den kötü haberler: Şehit sayısı 22'ye yükseldi

İdlib kırsalında rejim güçlerinin TSK unsurlarına yönelik hava saldırısında 22 asker şehit oldu.

Açıklama Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan geldi. İlk açıklamasında şehit sayısının 9 olduğunu açıklayan Doğan, "Ne yazık ki bu sayı 22'ye yükseldi. Tüm askerlerimiz Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan içeri alınmıştır. Askerlerimiz hastanededir" dedi.

Önceki açıklamasında bazı askerlerin de ağır yaralandığını söyleyen Doğan, "Yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye aldık. Hatay'daki devlet hastanelerinde tedavileri devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağolsun" diye konuştu.

"KAN İHTİYACI YOK"

Hastanelerdeki yaralılar için herhangi bir kan ihtiyacı olmadığını kaydeden Doğan şöyle devam etti:



"Tüm tedbirler alınmış, tüm sağlık personelimiz görevi başındadır. Yaralılarımıza gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Hemşehrilerimden müsterih olmalarını, hastanelerin etrafında herhangi yığılma olmamasını buradan istirham ediyorum."

Doğan yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.