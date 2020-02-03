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İdlib'de Türk askerine saldırı: Şehit ve yaralılar var

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan yazılı açıklama ile yüreklere şehit ateşi düştü. İdlib'de gerçekleştirilen hain saldırı ile 6 askerimiz şehit düşerken 9 kahraman askerimizde yaralandı. Detaylar haberimizde...

İdlib'de Türk askerine saldırı: Şehit ve yaralılar var

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan yazılı açıklama ile yüreklere şehit ateşi düştü. İdlib'de gerçekleştirilen hain saldırı ile 6 askerimiz şehit düşerken 9 kahraman askerimizde yaralandı. Detaylar haberimizde...

03 Şubat 2020 Pazartesi 17:49
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İdlib'de Türk askerine saldırı: Şehit ve yaralılar var

İdlib' de takviye olarak gönderilen Türk askerlerine rejim unsurları tarafından başlatılan topçu atışları nedeni ile 6 askerimiz şehit düştü.  Acı haber Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından gerçekleştirilen açıklama ile duyurulurken biri ağır olmak üzere 9 askerimizin de yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı. 

Konu hakkında Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde "İdlip’te çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen Rejim unsurları tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 6 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1’i ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır."

İdlib'de şehit olan 6 şehitten 5'inin kimliği belli oldu. Şehitlerin kimlikleri şöyle; Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler, Uzman Çavuş Uğur Kurt, Uzman Çavuş Serkan Deprem,Uzman Çavuş Halil Demir ve Uzman Onbaşı Gökhan Orhan.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz.

 

Son Güncelleme: 03.02.2020 17:56
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