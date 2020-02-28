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İdlib'de şehit sayısı 33 oldu

Gelen son dakika haberine göre; İdlib'deki hava saldırısında 33 Türk askeri şehit düştü. Hastanedeki yaralı askerlerin hayati tehlikesi bulunmuyor. Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, Ankara'daki Güvenlik Zirvesi'nin ardından sınırın sıfır noktasına gitti. ABD, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Türkiye'yi bu krizde en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğimize ilişkin seçenekleri değerlendiriyoruz" açıklamasını yaptı. Rusya'dan gelen ilk açıklamada ise, "Hava saldırısında Rus uçağı görev almadı" denildi.

İdlib'de şehit sayısı 33 oldu

Gelen son dakika haberine göre; İdlib'deki hava saldırısında 33 Türk askeri şehit düştü. Hastanedeki yaralı askerlerin hayati tehlikesi bulunmuyor. Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, Ankara'daki Güvenlik Zirvesi'nin ardından sınırın sıfır noktasına gitti. ABD, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Türkiye'yi bu krizde en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğimize ilişkin seçenekleri değerlendiriyoruz" açıklamasını yaptı. Rusya'dan gelen ilk açıklamada ise, "Hava saldırısında Rus uçağı görev almadı" denildi.

28 Şubat 2020 Cuma 09:56
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İdlib'de şehit sayısı 33 oldu

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de 33 askerin şehit olduğu hain saldırının ardından tüm gelişmeleri aktarıyoruz.


09.41: NATO, İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplanacak.

09.34: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'deki saldırı nedeniyle Ankara dışındaki tüm programlarını iptal etti. Kılıçdaroğlu, İdib'deki saldırı haberi üzerine gece boyu kurmaylarıyla toplantı yapmıştı.

08.52: Reuters'ın geçtiği habere göre, İdlib saldırısıyla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada, "Hava saldırısında Rus uçağı görev almadı. Rusya ateşkesin sürmesi için elinden geleni yaptı" denildi.

08.25: Türkiye’nin göçmenlere ‘açık kapı politikası’ uygulayacağı haberini duyan göçmenler Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi sahillerine geliyor. İzmir’in Dikili ilçesinde de bir araya gelen 160 mülteci, Yunanistan’a geçiş yapmak için sahilde toplandı.

07.40 : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'le İdlib'deki hain saldırıda yaralanan askerleri Hatay Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, İdlib'deki harekatı yöneten Bakan Akar'ın karargah merkezinden fotoğraflarını servis etti.


05.35 : Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Tarihe savaş suçlusu olarak geçecek terör devletinin başı Esed ve rejim unsurları bu alçakça saldırının bedelini ağır ödeyeceklerdir."

Son Güncelleme: 28.02.2020 10:00
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