İdlib'de şehit sayısı 33 oldu

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de 33 askerin şehit olduğu hain saldırının ardından tüm gelişmeleri aktarıyoruz.



09.41: NATO, İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplanacak.



09.34: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'deki saldırı nedeniyle Ankara dışındaki tüm programlarını iptal etti. Kılıçdaroğlu, İdib'deki saldırı haberi üzerine gece boyu kurmaylarıyla toplantı yapmıştı.

08.52: Reuters'ın geçtiği habere göre, İdlib saldırısıyla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada, "Hava saldırısında Rus uçağı görev almadı. Rusya ateşkesin sürmesi için elinden geleni yaptı" denildi.



08.25: Türkiye’nin göçmenlere ‘açık kapı politikası’ uygulayacağı haberini duyan göçmenler Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi sahillerine geliyor. İzmir’in Dikili ilçesinde de bir araya gelen 160 mülteci, Yunanistan’a geçiş yapmak için sahilde toplandı.



07.40 : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'le İdlib'deki hain saldırıda yaralanan askerleri Hatay Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, İdlib'deki harekatı yöneten Bakan Akar'ın karargah merkezinden fotoğraflarını servis etti.





05.35 : Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Tarihe savaş suçlusu olarak geçecek terör devletinin başı Esed ve rejim unsurları bu alçakça saldırının bedelini ağır ödeyeceklerdir."