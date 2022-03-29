İdil Çağatay'ın farklı yorumuyla bir kırım türküsü olan Bostargay

Çağatay’ın diskografisinde bir ilk olan bu cover çalışmasına çekilen klipte sanatçı savaş, göç, mültecilik kavramlarına göndermede bulunarak aynı zamanda savaş karışıtı bir tavır sergiliyor. Çok eski anonim bir türkü olan “Bostorgay’ın sözleri Türkçenin başka bir lehçesi olan Kırım Tatarcası olması ayrıca dikkat çekiyor.

Yeni ve farklı bir sound denemesi olan çalışmanın düzenlemesi İdil Çağatay’a, kayıt, mix ve masteringi ise Eflatun’a ait olan ve Aşk Müzik Yapım etiketiyle yayınlanan single çalışmasına tüm dijital platformlardan, yönetmenliğini Aslı Polat’ın üstlendiği, video klibine ise YouTube üzerinden ulaşabilirsiniz.